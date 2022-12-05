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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi 15:18

Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Bu kadarını kimse beklemiyordu

Doğal yaşamında avlanarak beslenen leopar gözüne bir impala kestirdi. Hamile avına yaklaşan leoparın o anlarını çeken doğa fotoğrafçısının bile ağzı açık kaldı. Leopar, yiyeceği impalanın hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? İşte o kareler...

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