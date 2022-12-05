Leopar avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı? Bu kadarını kimse beklemiyordu

1 / 38

Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren leopar, yakaladığı avının hamile olduğunu fark edince bakın ne oldu?



2 / 38

Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren leopar, yakaladığı avının hamile olduğunu fark edince onu yemekten bir anda vazgeçti.



3 / 38

İmpalanın hamile olduğunu görünce, bir süre başında bekledikten sonra oradan hızlıca uzaklaştı.

4 / 38

Görüntüler, orada bulunan doğa fotoğrafçısı tarafından işte böyle kaydedildi.

5 / 38



6 / 38



7 / 38

Fotoğrafçı Gerry Van Der Walt vahşi doğada inanılmaz bir ana tanıklık etti ve bunu görüntülemeyi başardı.

8 / 38

Görüntüler Güney Afrika'da Madikwe Game Reserve'de (vahşi hayvan bölgesi) kayda alındı.

9 / 38

Aç dişi bir aslan zorlu bir kovalamanın ardından ceylanı yakalamayı başarıyor.

10 / 38

Ceylanı parçalamaya başladığında avının hamile olduğunu görüyor.

11 / 38

Ve aslan bu andan itibaren fotoğrafçıyı dahi şaşırtan tepkiler vermeye başlıyor.

12 / 38

Ceylanın karnından yavaşça yavruyu çıkaran aslan, ceylan yavrusunun üzerinde bulunan atıkları dakikalarca yalayarak temizledi.

13 / 38

Aslan o anlarda çevreden gelebilecek tehlikelere karşı sık sık etrafı kontrol etmeye başladı.

14 / 38

Fakat yavru ölmüştü.

15 / 38

Yavruyu kurtaramadığını gören aslan yavruyu alarak uzak bir noktaya götürüp yavaşça bıraktı.

16 / 38

Aslan davranışlarının en ilginç anlarından birine şahit olduğunu anlatan fotoğrafçı, aslanın annelik iç güdüleri ile hareket ettiğini söyledi.

17 / 38

Fotoğrafçı aslanın o an yavrunun kalp atışlarını hissederek onu şefkat göstermiş olabileceğini ifade etti.

18 / 38



19 / 38

Geri dönen aslan beslenmeyi bıraktı ve avının yanına uzanıp öylece kaldı.

20 / 38

Avcı timsah böyle av oldu

Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.

21 / 38

Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.

22 / 38

Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor...

23 / 38



24 / 38



25 / 38



26 / 38



27 / 38



28 / 38



29 / 38



30 / 38



31 / 38

Firavun faresi ve yılanın inanılmaz mücadelesi fotoğrafçıların objektifine işte böyle yansıdı..

32 / 38

Güçlü bir zehri olan yılana kafa tutan Firavun faresi, avken adeta avcı oldu.

33 / 38

Yılana saldırarak onu etkisiz hale getiren fare işte böyle görüntülendi.

34 / 38



35 / 38



36 / 38



37 / 38

