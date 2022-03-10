Lanetli oldukları düşünülen tabloların korkunç hikayeleri

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1. Bruno Amadio'nun Ağlayan Çocuk Tablosu/ Bu resme sahip olan düzenilerce ailenin evlerinin yandığı söyleniyor.

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2. Driskill Otelindeki Tablo/ Avusturya'daki bu otelin lobisindeki tablo şikayetler üzerine 5. kata kaldırıldı. Tabloya bakanlar kendilerini hasta hissettiklerini ve başlarının döndüğünü söylüyorlar.

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4. Lo Chang Peng'in Tablosu/ Tayvanlı sanatçıya ait olan bu tabloya uzun süre bakan insanlarda sinirsel bozulmalar meydana geldiği belirtiliyor.

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5. Sean Robinson'un Acı Çeken Adam Tablosu/ Ressam bu tabloyu kendi kanıyla yaptıktan sonra intihar etti. Tablodan dumanlar çıktığı ve çığlııklar duyulduğu söyleniyor.

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6. Bernardo de Galvez Tablosu/ Galvez Otel'in kurucusuna ait bu tablonun gözlerinin insanları takip ettiği söyleniyor.

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7. Casa de Greene Tablosu/ Tablonun gözlerinin hareket ettiği ve gözyaşlarının aktığı söyleniyor. Söylenene göre tablo zaman zaman ağlıyor.

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8. Madame Delphine LaLaurie Tablosu/ Tablonun bulunduğu evde eşyaların kaybolduğu ve gri giyinmiş yaşlı bir kadının ortalarda gezdiği rivayet ediliyor.

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9. Yuko Tatushima'nın Tablosu/ Japon sanatçıya ait bu tabloya uzun süre bakmanın insanı intihara sürüklediği rivayet ediliyor.

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10. Koreli Genç Bir Kadının Yaptığı Tablo/ Tablonun sahibi olan sanatçı bu eserini yaptıktan sonra intihar etti. Tabloya uzun süre bakanların intihar ettikleri söyleniyor.