Kutup ayısını görüntülemek isterken dehşeti yaşadı! İşte o anlar

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İskoç belgeselci Gordon Buchanan, sert plastikten yapılmış kafesinin içinde kutup ayılarının saldırısını görüntüledi.

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Gordon Buchanan, hayatının en heyecan veren işlerinden birine imza attı.

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Kutup ayıları, karadaki en büyük etobur hayvanlardır ve buzlu habitatları onlara sunacak bitki örtüsüne sahip olmadığından, tüm ayı türlerinin en etçillerindendir. Devasa mideleri vardır.



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Aynı zamanda tehlikelidirler. Bir insanı kolayca alt edebilirler ve pençeli yumruğunu sallamalarıyla başını kesebilirler.

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Buchanan, genelde deniz altında köpekbalıklarını gözlemek için kullanılan bir kafesin içinde kutup ayılarının davranışlarını izlemeye karar verdi.

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İşin en heyecanlı kısmı ise yüzlerce kilo ağırlığındaki bu ayının Buchanan'ı bir sonraki yemeği yapma çabasıydı.

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Buchanan'ın bulunduğu fanusu defalarca sarsan kutup ayısı uzun süre ona ulaşmak için çabaladı.

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Zaman zaman sinirlendi..

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Koca pençeleriyle vurmaya başladı..

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Buchanan, kutup ayısının saldırısıyla ilgili ise "Beni kesinlikle öğle yemeği yapmak istiyordu." şeklinde konuştu.

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Kafesin boşluklarından pençelerini sokup Buchanan'a ulaşmaya çalıştı..

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Uzun süre Buchanan'ın yanından ayrılmayan kutup ayısı neyse ki vazgeçti..

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Uzun süre kafesin içine ulaşmaya çalışan kutup ayısı başarılı olamadı..