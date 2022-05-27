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TREND
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 09:48

Kutup ayısını görüntülemek isterken dehşeti yaşadı! İşte o anlar

İskoç belgeselci Gordon Buchanan, hayatının en heyecan veren işlerinden birine imza attı.

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