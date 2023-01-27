Kutup ayısı belgeselciyi canlı canlı parçalamaya çalıştı! Korku dolu anlar

İskoç belgeselci Gordon Buchanan, sert plastikten yapılmış kafesinin içinde kutup ayılarının saldırısını görüntüledi.
Kutup ayıları, karadaki en büyük etobur hayvanlardır ve buzlu habitatları onlara sunacak bitki örtüsüne sahip olmadığından, tüm ayı türlerinin en etçillerindendir. Devasa mideleri vardır.
Aynı zamanda tehlikelidirler. Bir insanı kolayca alt edebilirler ve pençeli yumruğunu sallamalarıyla başını kesebilirler.
Buchanan, genelde deniz altında köpekbalıklarını gözlemek için kullanılan bir kafesin içinde kutup ayılarının davranışlarını izlemeye karar verdi.
İşin en heyecanlı kısmı ise yüzlerce kilo ağırlığındaki bu ayının Buchanan'ı bir sonraki yemeği yapma çabasıydı.
Buchanan, kutup ayısının saldırısıyla ilgili ise "Beni kesinlikle öğle yemeği yapmak istiyordu." şeklinde konuştu.