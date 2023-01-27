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TREND
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 09:27

Kutup ayısı belgeselciyi canlı canlı parçalamaya çalıştı! Korku dolu anlar

İskoç belgeselci Gordon Buchanan, hayatının en heyecan veren işlerinden birine imza attı.

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