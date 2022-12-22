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TREND
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 11:37

Kütüğe bastığını sandı hayatının şokunu yaşadı! Kurtarmaya gelenler gözlerine inanamadı

Endonezya'nın Padang Pariaman bölgesinde, bir balıkçı kütüğe bastığını sandı ama ayağının altından öyle bir şey çıktı ki onu kurtarmaya gelenler bile gözlerine inanamadı.

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