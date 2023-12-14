Kuş Uçuşu'nun yıldızı Birce Akalay'ın eski hali olay oldu! Estetiksiz halini görenler benzetemedi...
Netflix'te 2. sezonu yayınlanan Kuş Uçuşu'nun başrol oyuncusu Birce Akalay'ın eski hali görenleri şaşırttı. Yer Gök Aşk dizisinde oynadığı 'Havva' rolüyle ilk olarak tanınan Akalay birçok projede yer aldı.2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bunun dışında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Akalay, son olarak Netflix'te yayımlanan Mezarlık adlı film serisinde 'Önem' karakterini canlandırdı...