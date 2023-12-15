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TREND
Eklenme tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 00:39

Kurtlar Vadisi'nin sevilen isimleriydi! İşte Necati Şaşmaz ve Erhan Ufak'ın son hali…

Necati Şaşmaz ve Erhan Ufak, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde birçok insan tarafından takip edilen karakterleri canlandırıyorlardı. Bu nedenle Kurtlar Vadisi dizisi sona ermiş olsa bile son halleri merak edilebiliyor. İşte Necati Şaşmaz ve Erhan Ufak'ın yıllar sonraki hali…

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