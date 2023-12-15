Kurtlar Vadisi'nin sevilen isimleriydi! İşte Necati Şaşmaz ve Erhan Ufak'ın son hali…

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Kurtlar Vadisi dizisi bir dönem pek çok kişi tarafından sevilerek takip ediliyordu. Ayrıca dizide en sevilen karakterlerden ikisi, Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı, ''Polat Alemdar'' ve Erhan Ufak'ın canlandırdığı, ''Güllü'' karakteri olarak sayılabiliyor. Öte yandan Gürkan Uygun'un canlandırdığı, ''Memati Baş'' ve Kenan Çoban'ın canlandırdığı, ''Abdülhey Çoban'' karakterleri de yoğun ilgi görebiliyordu.

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Öte yandan günümüzde de birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Kurtlar Vadisi dizisi, yıllar önce sonra erdi. Bu nedenle dizide rol alan Necati Şaşmaz ve Erhan Ufak'ın da son hali merak edilebiliyor.

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KURTLAR VADİSİ'NİN SEVİLEN İSİMLERİYDİ Necati Şaşmaz ve Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi dizisinde birçok kişi tarafından sevilen isimler arasında yer alıyorlardı. Bu nedenle yıllar sonraki halleri de merak edilebiliyor.



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Necati Şaşmaz şimdilerde 51 yaşında. Erhan Ufak ise 45 yaşında. Nitekim Kurtlar Vadisi dizisinin sona ermesinin ardından yıllar geçti. Bu nedenle Necati Şaşmaz ve Erhan Ufak'ın da görünümünde değişiklikler görülebiliyor.

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NECATİ ŞAŞMAZ VE ERHAN UFAK'IN SON HALİ Kurtlar Vadisi dizisi bir dönem pek çok kişi tarafından izleniyordu. Bu nedenle dizide rol alan oyuncuların son hali de merak edilebiliyor. Ayrıca en merak edilen isimlerden ikisi, Necati Şaşmaz ve Erhan Ufak olarak sayılabiliyor. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar ve Güllü'sü, Necati Şaşmaz ve Erhan Ufak'ın yıllar sonraki hali;



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