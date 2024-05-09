Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı değişimi ile şaşırttı! İşte Necati Şaşmaz'ın son hali

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Kurtlar Vadisi dizisi 2003 yılında ekranlardaki yerini almıştı. Ayrıca toplam 97 bölüm süren dizi, izleyicileri adeta ekran başına kilitliyordu. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde; Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Kenan Çoban gibi isimler rol alıyordu.

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Kurtlar Vadisi dizisinde; Oktay Kaynarca ''Süleyman Çakır'', Necati Şaşmaz ''Polat Alemdar'', Özgü Namal ''Elif Eylül'', Gürkan Uygun ''Memati Baş'' ve Kenan Çoban ''Abdülhey Çoban'' karakterini canlandırıyordu.

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Kurtlar Vadisi dizisinde en çok dikkat çeken karakterlerden ikisi, Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Polat Alemdar ve Süleyman Çakır olarak sayılabiliyordu.

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Öte yandan Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, yıllar sonraki hali ile birçok insanı şaşırttı.

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KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN POLAT ALEMDAR'I DEĞİŞİMİ İLE ŞAŞIRTTI Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi isimlerle birlikte rol alan Necati Şaşmaz, başarılı oyunculuğu ile birçok diziseverin gönlünde adeta taht kurmuştu. Bu nedenle başarılı oyuncunun yıllar sonraki hali de merak edilebiliyor.



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Kurtlar Vadisi dizisi 2005 yılında sona erdi. Nitekim dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, şimdilerde 52 yaşında. Bunun sonucunda ise Polat Alemdar'ı seneler sonra ilk kez gören birçok insan şaşırabiliyor.

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NECATİ ŞAŞMAZ'IN YILLAR SONRAKİ HALİ Özgü Namal ve Süleyman Çakır gibi isimlerle birlikte rol alan Necati Şaşmaz, seneler sonraki hali ile birçok izleyici tarafından merak edilebiliyor. Çünkü başarılı oyunculuğu ile birçok insanın beğenisini kazanmıştı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı, Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki hali;