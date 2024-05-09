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TREND
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 00:28

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı değişimi ile şaşırttı! İşte Necati Şaşmaz'ın son hali

Kurtlar Vadisi dizisi bir dönem izleyicileri adeta ekran başına kilitlemişti. Ekranlardaki yerini 2003 yılında alan dizide; Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi isimler rol alıyordu. Ancak Kurtlar Vadisi dizisi 2005 yılında son buldu. Öte yandan Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, yıllar sonraki hali ile birçok insanı şaşırttı. Detaylar haberimizde…

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