Kurban eti tüketirken dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın

"Bayramda hazımsızlık, mide ağrısı, bulantı, kabızlık, kalp çarpıntısı, tansiyon yüksekliği gibi sorunların olmaması için beslenme konusunda tedbirler alınmalıdır" diyen uzmanlar, bayramda nelere dikkat edilmesi gerektiğini özetledi:
Kurban bayramında beslenmede nelere dikkat edilmeli?
1-Kesilmiş et dinlendirildikten sonra tüketilmeli.
2-Kızartma ve kavurma yerine; haşlama, ızgara ve fırında pişirme yöntemleri tercih edilmeli.
3-Kahvaltı öğünü gün içinde sindirim kolaylığı için atlanmamalı.
4-Etin yanında bol salata veya taze nane- maydanoz tüketilmeli.
5-Dana etinin yaklaşık 100 gramında 90 mg kolesterol varken, karaciğerinde 300 mg kolesterol bulunduğu için fazla miktarda ciğer tüketiminden kaçınılmalı.
6-Fazla tüketilen çikolata, şeker, tatlı ve et tüketimi hem kolesterol hem de kilo artışına neden olabileceğinden bayram ziyaretlerinde ikramların tüketimine dikkat edilmeli.
7-Bayramda sebze ve meyve tüketimi de atlanmamalı ve posadan zengin besinler tüketilmeli.
8-Bayram süresince fiziksel aktivite ihmal edilmemeli.
9-Günde 2,5 litre su tüketimine dikkat edilmeli.
Kurban etinin tüketilmesinde nelere dikkat edilmeli?
Kesildikten sonra kurban eti çok sert olur, bu da sindirimini zorlaştırır.
Normal bir etin sindirimi 4 saat sürerken, taze kesilmiş etin sindirimi 8 saatte olur.
Bekletildikten sonra tüketilen etin lezzeti ve pişirimi de daha iyi olur.
Kurban eti ilk gün tüketildiğinde hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi sorunlar görülebilir.
Bu yüzden et 24 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir.
Et ile yapılan yemekler kendi yağında pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir.
Özellikle kuyruk yağı ve tereyağı tüketiminden kaçınılmalıdır.
Kurban etinin yanında sindirimi kolaylaştıran mercimek çorbası, ezogelin çorbası ve posalı besinler tercih edilebilir.
Kurban etinin görünen yağlı kısımları mutlaka temizlenmelidir.
Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler et tüketimine dikkat etmelidir.
Kurban etinin lezzet haritası
Kurban bayramında beslenmede büyük değişikler olur. Bayram süresince öğünlerin saatleri ve düzeni değişir; en önemli değişim ise et tüketiminin artmasında olur.