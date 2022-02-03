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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 14:18

Kulaktaki küçük delikler ne anlama geliyor ?

Nüfusun küçük bir kesimi 'preauriküler sinüs' ile yani dış kulakta bulunan küçük bir delikle doğar.

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