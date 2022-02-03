Kulaktaki küçük delikler ne anlama geliyor ?

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Bu küçük delik, dış kulağın herhangi bir yerinde olabilir.

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Ancak genellikle yüz ile kulak kıkırdağının buluştuğu yerde görülür.

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Teknik olarak doğumsal bir kusur olan bu minik delik, ilk kez Van Heusinger tarafından 1864 yılında belgelere dayandırıldı.

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Evrimsel biyolog Neil Shubin'e göre; bu delikler, balık yüzgeçlerinin bizdeki evrimsel kalıntısı olabilir.

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Genellikle "preauriküler sinüs"e sahip olmak önemsenecek bir şey değil.

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Bununla birlikte delikte enfeksiyon ya da kist benzeri bir şey olursa tedavi gerekli olabilir.

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Avrupa'da ve Amerika'da "preauriküler sinüs" ile doğan kişiler, nüfusun yüzde 1 ila yüzde 9'unu oluşturuyor.

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Tayvan'da bu oran yüzde 2,5 iken, bazı Afrika bölgelerinde ise yüzde 10. Çoğu kez bu küçük delik nesilden nesile geçer.

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"Preauriküler sinüs" sadece bir kulakta meydana gelebileceği gibi iki kulakta da olabilir. Bununla beraber araştırmacılar, genellikle bu deliğin sağ kulakta görüldüğünü söylüyor.

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İNSAN VÜCUDUNA DAİR İLGİNÇ 20 BİLGİ

Kendi vücudunuzu tamamen tanıdığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü gerçekten karmaşık ve gizemli bir mekanizma olan insan vücudunu, bazen en nitelikli uzmanlar, doktorlar ve bilim insanları bile tam olarak bilemeyebilir.



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Örneğin, insan vücuduyla ilgili bu 20 şaşırtıcı bilgiyi daha önce duymuş muydunuz?

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İnsanın uyluk kemiği betondan bile daha güçlüdür.

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Araştırmalara göre sevdiğiniz bir kişiye baktığınızda göz bebekleriniz büyüyor.

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Bir insanın ağzındaki bakteri sayısı, dünyada yaşayan insan sayısına eşittir, hatta daha fazla...

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Dürtüler beyne saatte 400 kilometre hızla iletiliyor.

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Bizim bildiğimiz kadarıyla dört tane kan grubu bulunuyor. Ama aslında 29 türü var. Japon'ya da küçük bir grubun aile üyelerinde çok nadiren görülüyor.

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Gün içerisinde kanımız 19,312 kilometre yol gider.

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Yetişkin bir insanın vücudundaki sinirlerin uzunluğu yaklaşık 75 kilometredir.

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Bir insan günde ortalama 20 bin defa nefes alır.

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İnsan gözü 10 milyon farklı rengi ayırt edebilir ama beynimiz bunların hepsini hatırlayamaz.

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İnsanlar, saatte 160 kilometre hızla hapşırıyor.

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Yumuşak ve kırılgan tırnaklarda bir de tırnak dibinde olması gereken beyazlık yoksa tiroidiniz aşırı aktif bir şekilde çalışıyor demektir.

Gün içerisinde yaklaşık 1 milyon cilt hücresi kaybediyoruz.



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Cildin 1 santimetre karelik alanında yaklaşık 100 ağrı sensörü vardır.



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Erkeklerin dilindeki tat alma cisimciği, kızlara göre daha azdır.

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Ortalama bir insan, hayatı boyunca 35 ton yemek tüketir.

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İnsan, ömrünün yaklaşık 5 yılını göz kırpmakla geçirir.

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Her saniye beyinde 100 bin civarında kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor.

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İnsan kulağı her yıl 0.25 milimetre büyür.

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Dilinizi birine göstermeden önce bir kez daha düşünün. Dil, tıpkı parmak izinde olduğu gibi kesinlikle benzersizdir.

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Yediğiniz yemeğin ağzınızdan midenize gitmesi sadece yedi saniye sürer.

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Baş parmağınız ile burnunuzu ölçün. Boylarının aynı olduğunu göreceksiniz çünkü baş parmak ile burnun uzunluğu aynıdır.

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Kalp, bir yılda 35 milyon defa atar.

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Gülümseyen insanların 17 yüz kası, ağlayanların ise 43 yüz kası çalışıyor.

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Tek bir saç teli, bir elmayı taşıyabilir.

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Araştırmacılar, suda uzun süre kaldığında parmakların buruşma nedeninin derinin süngerimsi özelliğinden değil, ıslak nesneleri daha iyi kavrayabilmek için olduğunu belirledi.

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İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırması, buruşmuş parmakların ıslak durumlarda daha iyi kavrama sağladığını gösterdi.

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Araştırma ekibinin başındaki Profesör Tom Smulders, söz konusu durumun, 'araçların daha iyi yol tutmasını sağlayan lastiklerdeki tırtıklara benzediğini' vurguladı.

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Profesör Smulders ayrıca, sinir sisteminin, bir süre ıslak kaldığını anlamasından sonra parmak uçlarındaki kan damarlarını daha ince hale getirdiğini, parmakların hacminin azaldığını ancak aynı boyutta kaldığı için derinin büzüldüğünü belirtti.

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Doğduğumuzda kulaklarımız tamamen oluşur. Tanımlama görevini üstlenir, biz büyüdükçe değişmezler. Böylece kulaklarımız parmak izi gibi düşünülebilir.

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Bir araştırmaya göre kulak memesinin bağlı olduğu nokta, çekingen veya baskın genin ortaya çıkmasını sağlar.

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Eğer çapraz kulak kırışıklığınız varsa, muhtemelen koroner arter hastalığı geçirmiş olabilirsiniz.

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Eğer kulaklarınız çok soluk renkteyse, yeterli seviyede vitamin ve kalsiyum aldığınızdan emin olmalısınız.

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Kulaklarınız kırmızıysa, böbrek sorununuz olabilir.

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Eğer kulaklarınızda derin kırmızılıklar mevcutsa, bu hafıza kaybının, sürekli baş dönmesinin veya beyin problemlerinin bir göstergesi olabilir. Kulak kıkırdağının iltihaplanması, tekrarlayan polikondrit adı verilen hastalığın bir belirtisidir.

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Kulak refleksolojisi, stres ve ağrıdan kurtulmak için el ve ayak refleksolojisi kadar etkilidir.

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İskelet sistemiyle bağlantılı olan 200'den fazla akupuntur noktasına baskı uygulayarak, çeşitli sağlık problemlerinizi çözebilirsiniz. Çoğu kulak çizelgesi, fetal pozisyonda doğmamış bir çocuğu tasvir eder.