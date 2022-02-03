Kulaktaki küçük delikler ne anlama geliyor ?

Teknik olarak doğumsal bir kusur olan bu minik delik, ilk kez Van Heusinger tarafından 1864 yılında belgelere dayandırıldı.
Evrimsel biyolog Neil Shubin'e göre; bu delikler, balık yüzgeçlerinin bizdeki evrimsel kalıntısı olabilir.
Avrupa'da ve Amerika'da "preauriküler sinüs" ile doğan kişiler, nüfusun yüzde 1 ila yüzde 9'unu oluşturuyor.
Tayvan'da bu oran yüzde 2,5 iken, bazı Afrika bölgelerinde ise yüzde 10. Çoğu kez bu küçük delik nesilden nesile geçer.
"Preauriküler sinüs" sadece bir kulakta meydana gelebileceği gibi iki kulakta da olabilir. Bununla beraber araştırmacılar, genellikle bu deliğin sağ kulakta görüldüğünü söylüyor.
İNSAN VÜCUDUNA DAİR İLGİNÇ 20 BİLGİ
Kendi vücudunuzu tamamen tanıdığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü gerçekten karmaşık ve gizemli bir mekanizma olan insan vücudunu, bazen en nitelikli uzmanlar, doktorlar ve bilim insanları bile tam olarak bilemeyebilir.
Bir insanın ağzındaki bakteri sayısı, dünyada yaşayan insan sayısına eşittir, hatta daha fazla...
Bizim bildiğimiz kadarıyla dört tane kan grubu bulunuyor. Ama aslında 29 türü var. Japon'ya da küçük bir grubun aile üyelerinde çok nadiren görülüyor.
Yumuşak ve kırılgan tırnaklarda bir de tırnak dibinde olması gereken beyazlık yoksa tiroidiniz aşırı aktif bir şekilde çalışıyor demektir.
Gün içerisinde yaklaşık 1 milyon cilt hücresi kaybediyoruz.
Dilinizi birine göstermeden önce bir kez daha düşünün. Dil, tıpkı parmak izinde olduğu gibi kesinlikle benzersizdir.
Baş parmağınız ile burnunuzu ölçün. Boylarının aynı olduğunu göreceksiniz çünkü baş parmak ile burnun uzunluğu aynıdır.
Araştırmacılar, suda uzun süre kaldığında parmakların buruşma nedeninin derinin süngerimsi özelliğinden değil, ıslak nesneleri daha iyi kavrayabilmek için olduğunu belirledi.
İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırması, buruşmuş parmakların ıslak durumlarda daha iyi kavrama sağladığını gösterdi.
Araştırma ekibinin başındaki Profesör Tom Smulders, söz konusu durumun, 'araçların daha iyi yol tutmasını sağlayan lastiklerdeki tırtıklara benzediğini' vurguladı.
Profesör Smulders ayrıca, sinir sisteminin, bir süre ıslak kaldığını anlamasından sonra parmak uçlarındaki kan damarlarını daha ince hale getirdiğini, parmakların hacminin azaldığını ancak aynı boyutta kaldığı için derinin büzüldüğünü belirtti.
Doğduğumuzda kulaklarımız tamamen oluşur. Tanımlama görevini üstlenir, biz büyüdükçe değişmezler. Böylece kulaklarımız parmak izi gibi düşünülebilir.
Bir araştırmaya göre kulak memesinin bağlı olduğu nokta, çekingen veya baskın genin ortaya çıkmasını sağlar.
Eğer çapraz kulak kırışıklığınız varsa, muhtemelen koroner arter hastalığı geçirmiş olabilirsiniz.
Eğer kulaklarınız çok soluk renkteyse, yeterli seviyede vitamin ve kalsiyum aldığınızdan emin olmalısınız.
Eğer kulaklarınızda derin kırmızılıklar mevcutsa, bu hafıza kaybının, sürekli baş dönmesinin veya beyin problemlerinin bir göstergesi olabilir. Kulak kıkırdağının iltihaplanması, tekrarlayan polikondrit adı verilen hastalığın bir belirtisidir.
Kulak refleksolojisi, stres ve ağrıdan kurtulmak için el ve ayak refleksolojisi kadar etkilidir.
İskelet sistemiyle bağlantılı olan 200'den fazla akupuntur noktasına baskı uygulayarak, çeşitli sağlık problemlerinizi çözebilirsiniz. Çoğu kulak çizelgesi, fetal pozisyonda doğmamış bir çocuğu tasvir eder.