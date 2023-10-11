Kulak memesindeki şişlik için doktora gitti! içinden bakın ne çıktı

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Epidermoid kist, genellikle yüz veya boyun derisinde bulunan kanserli olmayan bir büyümedir, ancak vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu kistler epidermal hücrelerin, yani cildinizin en üst katmanındaki epidermis hücrelerinin kapalı bir alanda aşırı büyümesi sonucu oluşur.

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Bu hücrelerin deri altında birikmesi "peynirimsi" bir kıvama ve genellikle keskin bir kokuya neden olur! Epidermoid kistler tipik olarak zararsızdır ve hiçbir belirti göstermez, ancak insanlar genellikle şişliğin görünümü veya kistin iltihaplanması veya yırtılması nedeniyle çıkarılmasını isterler.

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Yırtılmış bir kistiniz varsa, bölgede ani kızarıklık, ağrı, şişme ve ısı fark edebilirsiniz; bunların hepsi apse oluşumuna yol açabilir. Kistin cerrahi olarak çıkarılması bölgeyi iyileştirebilir, ancak kistin tekrar büyümemesini sağlamak için tüm kist kesesinin ve tüm içeriğinin çıkarılması gerekir

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İşte tüm kist kesesinin temizlendiği operasyondan kareler...

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