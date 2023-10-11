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TREND
Eklenme tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 14:57

Kulak memesindeki şişlik için doktora gitti! içinden bakın ne çıktı

Fenomen doktor Dr. Pimple lakaplı Sandra Lee youtube kanalında yaptığı paylaşımlarla dünyanın dört bir yanında milyonlarca takipçiye sahip oldu. Dr. Pimple'ın bu seferki hastası ise epidermoid kist nedeniyle kulak memesi büyüyen bir adam oldu. İşte kulak memesindeki şişlikten dolayı günlük hayatında zorluklar yaşayan adamın operasyonundan görüntüler...

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