Kulağından çıkanı görünce şoke oldular! O anlar kare kare görüntülendi

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Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü. Kulağından örümcek çıkan çocuk hayrete şaşkına döndü...

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Kulak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından örümcek çıktı.

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Kulağına sıvı damlatılır damlatılmaz kulağın içinden çıkan örümcek şaşkınlığa uğrattı.

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Çinli adamın burnundan çıkan devasa sülük görenleri şaşırttı

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Çin'de günlerdir süren burun kanaması sonrasında hastaneye gitmeye karar veren adamın burnundan devasa bir sülük çıkartıldı.

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Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.

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Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

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Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

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Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

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Rusya'da bir kadın yüzünün çeşitli yerlerinde lekelenmeler olduğu şikayetiyle doktora gitti.

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İsmini vermek istemeyen hasta, ilk önce sol gözünün altında oluşan küçük şişliği ciddiye almadı. Ancak 10 gün sonra üst dudağı da şişince hemen doktora gitti.



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Doktorların yaptığı incelemelerin ardından yüzündeki şişlik ve lekelerin aslında Dirofilaria denilen canlı bir parazit kurt olduğunu ve cildinin altında büyüdüğünü ve hareket ettiğini öğrendi.

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Peki bu kurt genç kadının yüzüne nasıl girdi? Rostov Devlet Tıp Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Natalia Pshenichnaya'ya göre her şey sivrisinek ısırığı ile başladı!

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Sivrisinekler, köpek ve benzeri hayvanlardaki parazit larvaları ısırarak genç kadının kan dolaşımına ulaştırdı.

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Parazit zamanla büyüdü ve sonunda cildinin altında hareket etmeye başladı.

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Dış basında yer alan haberlere göre, genç kadını tedavi eden Dr. Vladimir Kartashev, daha önce buna benzer 10 vaka daha yaşadığını belirtti ve genç kadının da tedavi edildiğini söyledi.

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