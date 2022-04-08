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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2022 Cuma 10:50

Kulağından çıkanı görünce şoke oldular! O anlar kare kare görüntülendi

Kulağındaki rahatsızlık nedeniyle doktora gitti! Kulağında çıkanı gördüğünde ise şoke oldu. O anlar kare kare objektiflere böyle görüntülendi.

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