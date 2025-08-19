Haberler
Foto Galeri

Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 12:51 |

Küflü ekmek yerseniz ne olur? İşte vücudunuza etkileri

Günümüzde besinlerin fazla alınması, yanlış saklama koşulları ve uzun süre bekletilmesi sonucu küflenme sıkça görülen bir durumdur. Birçok kişi, “israf olmasın” düşüncesiyle besinlerin üzerinde görülen küflü kısımları temizleyip geri kalanını tüketmeyi tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Küf, gözle görülen kısmıyla sınırlı kalmayıp besinin derinlerine kadar yayılabiliyor. Dolayısıyla küflü gıdaları tüketmek; gıda zehirlenmelerinden karaciğer hastalıklarına kadar birçok riski beraberinde getiriyor. Peki, küflü yiyecekler gerçekten ne kadar tehlikeli? Küf temizlenip yenebilir mi? İşte uzmanların uyarıları ve küflü gıdalar hakkında bilinmesi gerekenler…

