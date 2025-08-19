Küflü ekmek yerseniz ne olur? İşte vücudunuza etkileri

Ancak, burada önemli bir gerçek var küf, sadece yüzeyde gördüğümüz yeşil, tüylü parçadan çok daha fazlasıdır. Küfün görünmeyen kısımları, besinin derinliklerine kadar inmiş olabilir. Bu da demek oluyor ki, sadece yüzeydeki küfü temizlemek, tamamen güvenli bir tüketim sağlamaz. Küf, aslında mantarların sporlarıdır ve bu sporlar besinin derinliklerine kadar yayılabilir.