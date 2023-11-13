Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimlerdir?

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da TRT1'de izleyicilerle buluşacak.
Selahaddin Eyyubi dizisinde Haçlılara karşı verdiği mücadele ve savaşlar ile Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır'daki Müslüman topraklarını kendi yönetimi altında birleştirme hedefi olan Selahaddin Eyyubi'nin hayatı ve Kudüs'ü nasıl fethettiği anlatılıyor.
"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin yapımını Akli Film yapımcılığını ve proje tasarımını Emre Konuk üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.
SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİMLER?
Selahaddin Eyyubi dizisinde Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız rol alıyor.