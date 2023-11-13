Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimlerdir?

2 / 14



Selahaddin Eyyubi dizisinde Haçlılara karşı verdiği mücadele ve savaşlar ile Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır'daki Müslüman topraklarını kendi yönetimi altında birleştirme hedefi olan Selahaddin Eyyubi'nin hayatı ve Kudüs'ü nasıl fethettiği anlatılıyor.