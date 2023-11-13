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TREND
Eklenme tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 16:33

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimlerdir?

Kudüs'ün fethinin ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişinin anlatıldığı dizi Selahaddin Eyyubi, ekran yolculuğuna başlıyor. Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı Selahaddin Eyyubi dizisinde birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu Serdar Özönalan kaleme alıyor. Peki Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

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