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TREND
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 16:15

Küçük kız şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Karnından çıkanlar doktorları şaşırttı

Çin'in Guangdong bölgesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki kızın hastalığının sebebi şoke etti. Küçük kızın midesinden çıkanlar ise ailesi dahil herkesi şoke etti.

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