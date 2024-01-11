Küçük kız şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Karnından çıkanlar doktorları şaşırttı

Küçük kız şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Doktorların muayene ve incelemelerinin ardından küçük kızın midesinde bir kitle görüldü.

Yapılan operasyon sonunda küçük kızın midesinde yıllardır çiğnediği yaklaşık bir buçuk kilo ağırlığında bir kıl yumağı saptandı. Feifei isimli kız hemen operasyona alınarak midesindeki kıl yumağı çıkarıldı.

Küçük kızın annesi, 2019 yılının başlarında kıl yeme alışkanlığını bıraktığını ancak kılların midede birikmiş olduğuna dikkat çekti. Küçük kızın Şubat ayında kusma ve karın ağrısı semptomları göstermeye başladığını söyledi.

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Doktor ise operasyonun ardından şu ifadeleri kullandı; "Bu kıl yumağı yıllardır kızın midesinde olmalı. Kıl yemek ise insanlar arasında hayli yaygın olan psikolojik temelli bir yeme bozukluğudur."