Korkunç halde bulundu! Bakımsız köpeğin son hali görenleri şaşırttı

ardımsever veteriner, bu durumu fark eder etmez harekete geçti. Köpeğe yapılan detaylı tıraş ve bakım sonrası ortaya bambaşka bir görüntü çıktı. Aşırı uzayan ve düğüm düğüm olmuş tüylerinden kurtulan köpek, adeta yeniden doğdu.