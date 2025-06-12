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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 12 Haziran 2025 Perşembe 10:05 |

Korkunç halde bulundu! Bakımsız köpeğin son hali görenleri şaşırttı

Sahibi tarafından terk edilen ve uzun süre sokakta yaşam mücadelesi veren köpek, bakımsızlık nedeniyle tüm vücudu tüylerle kaplandı. Neredeyse gözleri bile görünmez hale gelen bu zavallı köpek, Youtube'da terk edilmiş hayvanlara yardım eden bir hayvanseverin karşısına çıktı.

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