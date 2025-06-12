Korkunç halde bulundu! Bakımsız köpeğin son hali görenleri şaşırttı
Sahibi tarafından terk edilen ve uzun süre sokakta yaşam mücadelesi veren köpek, bakımsızlık nedeniyle tüm vücudu tüylerle kaplandı. Neredeyse gözleri bile görünmez hale gelen bu zavallı köpek, Youtube'da terk edilmiş hayvanlara yardım eden bir hayvanseverin karşısına çıktı.
ardımsever veteriner, bu durumu fark eder etmez harekete geçti. Köpeğe yapılan detaylı tıraş ve bakım sonrası ortaya bambaşka bir görüntü çıktı. Aşırı uzayan ve düğüm düğüm olmuş tüylerinden kurtulan köpek, adeta yeniden doğdu.
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Bu duygusal anlar, izleyenlerin kalbini ısıttı ve hayvan sevgisinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
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İşte o inanılmaz dönüşüm ve köpeğin bakım süreci...