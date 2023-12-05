Konya'da kaza yapan şahıs aracını olay yerinde bırakıp kaçtı

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Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 AC 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 APH 352 plakalı otomobile çarptıktan sonra durdu.