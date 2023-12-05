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TREND
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 08:51

Konya'da kaza yapan şahıs aracını olay yerinde bırakıp kaçtı

Konya'da alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, park halindeki otomobile çarparak durdu. Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden sürücü otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı.

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