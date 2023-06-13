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TREND
Eklenme tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 01:20

Koçovalı efsanesi ekranlara geri dönüyor! İşte Çukur dizisinin detayları

Aras Bulut İynemli ve Erhan Kolçak Köstendil ile pek çok kişinin unutmadığı 'Çukur' dizisi, 5. sezonu ile tekrar konuşulmaya başlandı. Dizide 'Koçovalı' ailesinin fertlerini canlandıran Aras Bulut İynemli ve Erhan Kolçak Köstendil birçok insanın dikkatini çekiyordu. Çukur dizisinin final yapması ile pek çok kişi üzüntüsünü de gizleyemedi. İşte Koçovalı ailesi ile gündeme gelen dizinin 5. sezonu ile ilgili detaylar…

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