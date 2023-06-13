Koçovalı efsanesi ekranlara geri dönüyor! İşte Çukur dizisinin detayları

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Aras Bulut İynemli ve Erhan Kolçak Köstendil ile Çukur dizisi sıklıkla hatırlanıyor. Koçovalı ailesinin fertlerini canlandıran Aras Bulut İynemli ve Erhan Kolçak Köstendil, başta düşman olsalar da sonrasında barışarak yoğun ilgi topladılar.

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Çukur dizisinin final yapmasıyla birlikte pek çok insan üzüntüsünü gizleyemedi. Hala pek çok izleyici 5.sezonun başlamasını bekliyor. Ayrıca Çukur dizisinde yeni sezonun çekileceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

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Koçovalı ailesini canlandıran Aras Bulut İynemli ve Erhan Kolçak Köstendil dizide en fazla dikkat çeken karakterleri canlandırıyorlar. Birçok kişinin ''Yamaç'' ve ''Vartolu Saadettin'' olarak hatırladığı Aras Bulut İynemli ve Erhan Kolçak Köstendil, adeta Çukur dizisine damga vurmuşlardı.

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Çukur dizisinin yeniden başlayacağı iddiaları pek çok insanı heyecanlandırdı. Özellikle Aras Bulut İynemli'nin tekrardan Yamaç karakterini canlandırması merakla bekleniyor.

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'Sultan Koçovalı'' karakterini canlandıran Perihan Savaş da Çukur dizisinde yoğun ilgi görüyordu.

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Dizide Koçovalı ailesini sevmeyen birçok taraf bulunuyordu.

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Aras Bulut İynemli'nin ardından gelen Koçovalı ailesi, girdikleri savaşlarda başarılı olmayı başardılar. Özellikle Erhan Kolçak Köstendil (Vartolu Saadettin) ve Koçovalı ailesinin diğer fertleri, Aras Bulut İynemli'ye (Yamaç) fazlaca güveniyorlar. Bu da başarıyı beraberinde getiriyor.

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Çukur dizisinde 1. sezondan itibaren heyecan dur durak bilmedi. Bu nedenle pek çok insan Koçovalı ailesini canlandıran oyuncuları tekrardan ekranlarda görmek istiyor.

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Dizinin 5. sezonunun tekrardan başlayacağı iddiaları pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Ayrıca Çukur dizisinin Disney Plus'ta başlayabileceği söz konusu iddialar arasında bulunuyor.