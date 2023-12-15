Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski hali sosyal medyada çok konuşuldu! İşte estetiksiz görüntüleri...

1 / 27

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

2 / 27

Oyunculuk kariyerine, 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

3 / 27

Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı. Savaşçı dizisinde "Üsteğmen Funda Turaç" karakterini canlandırdı.

4 / 27

Günümüzde ise, 2022 yılından itibaren Show TV'de yayımlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti adlı dizide "Alev Arslan" karakterini canlandırmaktadır.

5 / 27



6 / 27



7 / 27



8 / 27



9 / 27



10 / 27



11 / 27



12 / 27



13 / 27



14 / 27



15 / 27



16 / 27



17 / 27



18 / 27



19 / 27



20 / 27



21 / 27



22 / 27



23 / 27



24 / 27



25 / 27



26 / 27

