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TREND
Eklenme tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 17:25

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski hali sosyal medyada çok konuşuldu! İşte estetiksiz görüntüleri...

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde sergilediği 'Alev' performansı ile izleyicinin beğenisini toplamaya devam eden Müjde Uzman'ın eski hali olay oldu. İşte sektöre 2008 yılında adım atan Müjde Uzman'ın eski hali...

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