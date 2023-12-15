Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski hali sosyal medyada çok konuşuldu! İşte estetiksiz görüntüleri...

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.
Oyunculuk kariyerine, 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı. Savaşçı dizisinde "Üsteğmen Funda Turaç" karakterini canlandırdı.
Günümüzde ise, 2022 yılından itibaren Show TV'de yayımlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti adlı dizide "Alev Arslan" karakterini canlandırmaktadır.