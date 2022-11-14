Kızgın şef bıçağı ile iPhone'u test etti! Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

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Şef bıçağını üç ayrı noktadan kızdıran adam, iPhone'a 'sağlamlık testi' yaptı. Sonuç pek tabii ki felaket oldu.

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iPhone'u paramparça eden adam, hızını alamamış olacak ki evde ne bulduysa kızgın bıçakla delmeye başladı.

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İşte o anlar...

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Merak duygusuyla yola çıkan bir kullanıcı YouTube'da paylaştığı videolarla insanlara da bu duyguyu aşılıyor. Üç bir koldan kızdırdığı şef bıçağıyla aklınıza gelebilecek her türlü nesneyi hedef alan kullanıcının videoları izlenme rekoru kırıyor.

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Kola şişesi, sabun kalıbı derken, golf topundan çikolataya uzanan geniş bir yelpazede çeşitli nesneleri kızgın bıçakla kesiyor. İşte o kullanıcının hedeflerinden birkaçı...

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