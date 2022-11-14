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TREND
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 10:56

Kızgın şef bıçağı ile iPhone'u test etti! Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

Merak duygusuna yenik düşen bir kullanıcı, YouTube'da paylaştığı videoyla izleyenleri şaşkına çevirdi. Kızdırdığı şef bıçağıyla akla gelen her türlü nesneyi delik deşik eden adam hedefine iPhone'u koydu. Sonuçsa herkesi şaşırtacak mahiyetteydi. İşte çılgın adamın kızgın bıçak testinden çarpıcı kareler...

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