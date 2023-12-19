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TREND
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 17:43

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile'deki partneri Serenay Sarıkaya da çocuk oyuncuymuş! İşte dünden bugüne herkesi şaşırtan görüntüleri...

Şimdilerde Show Tv'de yayınlanan Aile dizisinde başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Serenay Sarıkaya'nın eski hali olay oldu. Çocukken oyuncu olmayı düşünmese de henüz 14 yaşındayken ilk filmi Şaşkın'da yardımcı oyuncu olarak sektöre atıldı. Ardından dizilerde yer almaya başlayan Serenay Sarıkaya televizyonda en son çok ses getiren dizi Medcezir'de rol aldı. Ardından dijital işlerde yer almaya devam etti. İşte Serenay Sarıkaya'nın çocukluktan bu yana oynadığı karakterler ve o görüntüleri...

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