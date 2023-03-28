  • $19,1112
  • 20,7162
  • 1205.13
  • 4924.03

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 28 Mart 2023 Salı 15:55

Kimseyi inandıramayınca kaldırım taşlarını tek tek söktü! Bakın altından ne çıktı?

Rusya'nın Voronej kenti sakinleri yüz gülümseten bir kurtarma operasyonuna imza attı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.