kendi kuyruğunu başka yılan sanarak yemeye başladı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

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Karnı acıkan Reggie adındaki bir yılan kendi kuyruğunu başka bir yılan sanıp ısırdı.

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Ancak zavallı yılan hatasını fark edince her şey için çok geç kalmıştı.

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Çünkü yılan kuyruğunu çenesinden kurtaramayarak kendini yemeye başladı.

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Hognose yılanı olarak bilinen bu tür oldukça pahalı!

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Albino olduğu için nadir bulunan yılan yaklaşık 400 sterlinden alıcı buluyor.

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İşte dünyanın farklı yerlerinden dev yılanlar....



Buldukları dev pitonun içini açan görevliler küçük kızı görünce ne yapacaklarını bilemedi.

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Evin çatısında korkunç manzara... Görüntüleri dahi ürpertiyor.

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Nerede çekildiği belli olmayan bu görüntüler internette viral oldu.

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Dev yılanın çatıya nasıl çıktığı girdiği belli değil. Ancak görüntüleri bile insanın kanının dondurmaya yetiyor.

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Florida piton kontrol görevlisi Bobby Hill'in bulduğu dişi birman pitonu şimdiye kadarki tüm rekorları geride bırakıyor.



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Yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve 60 kilo ağırlığındaki dev sürüngenin Florida'da bulunan en büyük piton olduğu düşünülüyor. Hill'in etkisiz hale getirdiği dev yaratık, incelenmek ve ölçümleri yapılmak üzere Florida Üniversitesi'ne gönderildi.

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Bir önceki rekorun sahibi piton ise yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda ve 87 yumurtası olan bir dişiydi.

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Dev canlının da bulunduğu Florida bataklığı bu eşsiz yaratıklara ev sahipliği yapıyor. Birman pitonları dünyanın en uzun yılan türü olarak biliniyor. Uzunlukları 7 metreye kadar ulaşan bu canlıların ağırlığı 90 kiloya kadar çıkıyor.

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ABD'nin Florida kentindeki ulusal bir parkta 5 metre uzunluğundaki piton görenleri hayrete düşürüyor.

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Pitonlar Florida'da yaşayanlar için büyük bir tehlike durumunda.

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Bölge halkı bu yüzden pitonların yayılmasını istemiyor.

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Uzmanların tahminine göre, sıcak ve nemli bir iklime sahip olan Everglades Milli Parkı'na yerleşen Birmanya pitonlarının sayısı on binlere ulaşıyor.

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Güneydoğu Asya'ya özgü istilacı bir piton türü olan Birmanya pitonlarının sahipleri tarafından doğaya bırakıldıkları ve 1992 yılında meydana gelen Andrew Kasırgası sırasında evcil hayvan dükkanlarından kaçtıkları için Florida eyaletine yerleştikleri sanılıyor.

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ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı'nda yakalanan dev bir Birmanya pitonları, eyalete yerleşen yılanların açtığı sorunun giderek büyüdüğünü gösteriyor.

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Öldürdükleri pitonun karnını yaran Florida Balık ve Vahşi Hayat Komisyonu egzotik türlerin koordinatörü Scott Hardin, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

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"Kesinlikle hayatımda gördüğüm en büyük yılan" diyen Hardin, geyiği yutan pitonun bir insanı çok rahatlıkla yutabileceğini açıkladı.

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Yetkililer, Florida eyaletinin doğal ortamında kendilerini durduracak hiçbir şeyin bulunmaması nedeniyle bu tür yılanların eyaletteki doğal yaşam için giderek büyüyen bir sorun haline geldiğine dikkati çekiyor.

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Yılanların ithal edilmesinin yasaklanmış ve avlanmasına olanak sağlayan tedbirler alınmış olmasına karşın Florida eyaletinde Birmanya pitonunun çoğalmasının kontrol altına alınamadığına işaret eden yetkililer, 2000 ile 2011 yılları arasında sadece Everglades Ulusal Parkı'nda ele geçirilen yılanların sayısının 1825 olduğuna dikkati çekiyor.

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