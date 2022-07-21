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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 11:03

kendi kuyruğunu başka yılan sanarak yemeye başladı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Hognose türü olarak bilinen yılan kendi kuyruğunu başka yılan sanarak yemeye başladı.

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