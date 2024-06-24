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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 12:02

Keçe üzerine yünle yaptığı resimler yok satıyor

Bursa'da yaşayan ressam Mükerrem Turhan, tuval olarak kullandığı keçelerin üzerine boya yerine yün parçalarıyla resimler yapıyor.

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