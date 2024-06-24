Keçe üzerine yünle yaptığı resimler yok satıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanı verilen emekli resim öğretmeni Turhan, keçeden yaptığı resimlerle geleneksel kültüre dair bu malzemeyi sanatsal bakış açısıyla yorumluyor.
Almanya, İtalya, Hollanda, ABD, Avustralya, Rusya, Japonya gibi pek çok ülkede eserlerini sergilediğini dile getiren Turhan, şöyle konuştu:
"Sibirya'da davet üzerine bir festivale katıldım. Çok soğuk olmasına ve o kadar çok keçe standı olmasına rağmen benim çalışmalarım çok satıldı. Boynumdaki fulara kadar satın aldılar. Çok mutlu oldum. Tablolar orada çok ilgi çekti. Mevlana ve semazenleri resmettiğim tabloları ısrarla aldılar. İpek ve krep kumaş üzerine yaptığım keçeli eşarplar, fularları satın alan hanımlar, dini ayinlerinde kullanılacaklarını söylediler. Yeleklerim, şapkalarım vardı. Onları da Türkolog bir hanım, özellikle aldı. Hem giydi hem de enstitülerinde, müzede teşhir edeceğini söyledi. Bu da beni çok mutlu etti."
Doğal kaynaklardan elde edilen malzemelerle sanat eserleri üretmenin önemini vurgulayan Turhan, "Türk keçesi"nin "Türk halısı" gibi markalaşmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.