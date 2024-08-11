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TREND
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 10:29

Kazıldıkça tarih fışkırıyor! Bölgenin ikinci Efes'i olacak

İzmir'in Konak ilçesinde, Kadifekale'nin eteklerinde yer alan ve İzmir Körfezini adeta kucaklayan 20 bin kişilik Smyrna Tiyatrosu kazıldıkça tarih fışkırıyor. Smyrna'nın İzmir'in Efes ile birlikte ikinci büyük tiyatrosu olacağı belirtildi. İşte detaylar...