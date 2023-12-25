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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:28

Kastamonu'da kar güzelliği mest etti

Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

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