Kartal şovunda dehşet! Annesinin yanındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı

Avustralya'daki Alice Springs Desert adlı bir doğal parkta herkesin yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı.
ŞANS ESERİ KURTULDU!
Doğal parkta düzenlenen kuş şovu sırasında, devasa boyutlardaki bir kartal küçük bir çocuğu pençeleriyle kavrayarak kaçırmaya çalıştı. Altı ile sekiz yaş arasında olduğu tahmin edilen küçük çocuk, vahşi hayvanın elinden yüzüne aldığı küçük bir sıyrıkla kurtuldu.
Yaşanan bu olay sonrasında park yetkilileri kuş şovunu iptal etti ve ağlayan küçük çocuğa sağlık ekipleri tarafından ilk yardım müdahalesi yapıldı.
Bu korku dolu anlar yaşandığı sırada doğal parkta bulunan akademisyen gazeteci Christine O'Connell ise kartalın çocuğu kapüşonundan yakalayarak saldırdığı anları görüntüleyip Instagram hesabına koydu. BBC'ye konuşan O'Connell kartalın çocuğa saldırmasının sebebini; küçük çocuğun üzerine giydiği kapüşonlu giysinin fermuarını sürekli açıp kapaması ve bu durumun kartalın saldırganlaşmasına neden olduğu şeklinde açıkladı.
DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! KAPLANA YEM OLUYORDU...
Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler bir dehşete tanıklık etti.
İddialara göre kapısı açık unutulan bir kafesten dışarıya çıkan kaplan o sırada diğer hayvanlara yiyecek dağıtan kadın görevliye saldırdı.
Kaplan görevlilerin acil müdahalesiyle iğne ile uyuşturularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan kadın görevli tedavi altına alındığı ancak hayati hayati tehlikesinin sürdüğünü açıklandı.
Hayvanat bahçesinin tarihinde böyle bir şeyin ilk kez yaşandığını ve kafesin açık bırakılmasındaki ağır ihmal ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
23 yaşındaki Yashonandan Kaushik adındaki adam gittiği hayvanat bahçesinde bariyeri aşıp kaplanların ortasına atladı...
Mühendislik öğrencisi olduğu ortaya çıkan genç, 20 metrelik duvarın arkasındaki kaplanların bulunduğu bölüme geçti...
Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.
Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve adamı ayının dişleri arasından kurtarıyor.
Ayının ve adamın durumu hakkında açıklama yok fakat görüntüler YouTube tarafından yetişkin içerin sansürü ile yayınlanıyor.
İntikam almak için hep birlikte hareket ederek aslanı köşeye sıkıştıran sürü fotoğrafçı tarafından böyle görüntülendi.
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kurupınar mevkisinde, anne tilki ile 6 yavrusunun birlikte geçirdiği anlar kameralara yansıdı.
Anne tilki, yavrularını sabah ve akşam saatlerinde yuvanın dışına çıkararak, onlarla oynuyor. Anne tilki, tehlike anında ise yavrularıyla yuvaya giriyor.
Anne tilki ile 6 yavrusunun birlikte geçirdiği anlar kameralara yansıdı. 7 üyeli tilki ailesini her gün keyifle izlediğini belirten Beycan Onat, "Evimin karşısında her gün 7 tilkinin oynamasını büyük mutlulukla izliyorum.
Yiyecekler veriyorum. Bazen tavuklarımı da götürüyorlar; ama helali hoş olsun. Onların o mutlu ve keyifli anlarını izlemek çok güzel" dedi.
Hindistan'da çekilen fotoğrafta, dağın zirvesinde yer alan uçurumun kenarında keçi gibi ilerleyen filler görüntülendi.
İnanılmaz kareye giren üç Asya fili, otlamak için bir dağın zirvesine çıkmış ve patikadan ilerliyor.
Yalnızca dağcıların tırmandığı bölgede görülen filleri kadraja alan kişi, grafiker Santhosh Palaniswamy.
Fotoğrafçı, "Dağa kuş gözlemi için gitmiştim ancak sarp yamaçta otlayan 11 fil gördüm. Yalnızca filler nasıl tepelere tırmanıyor diye merak ettim. Dengelerini nasıl sağlıyorlar, hiçbir fikrim yok" diyerek yaşadıklarını anlattı.