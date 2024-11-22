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TREND
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 11:11

Kartal şovunda dehşet! Annesinin yanındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı

Avustralya'da düzenlenen vahşi yaşam şovu felaketle sonuçlanıyordu. Dev kartal korku dolu anlar yaşattı. 15 metre pike yapan kartal küçük bir çocuğa saldırdı. İzleyenlerin donup kaldığı olayda, kartal başına konduğu altı yaşlarındaki çocukla birlikte havalanmaya çalıştı. O anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.