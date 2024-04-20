  • $32,5038
  • 34,7826
  • 2499.53
  • 9693.46

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 15:36

Karlar eriyince uçağın enkazı şans eseri bulundu! Yıllar önce kaybolmuştu

Yıllar sonra gizemi çözülen ilginç olayların şaşırtıcı detayları

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.