Karlar eriyince uçağın enkazı şans eseri bulundu! Yıllar önce kaybolmuştu

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Amerikan C-53 savaş uçağı 2. Dünya Savaşı esnasında kaybolmuştu. Buzulların erimesiyle kayıp uçak tekrar gün yüzüne çıktı.

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1946 yılının 18 Kasım'ında Avustralya Tulln'dan İtalya'nın Pisa şehrine doğru yola çıkan uçak, kar fırtınası nedeniyle İsviçre Alplerine çarpmıştı.

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Zorlu hava koşullarının uçağın pilotlarını Münih, Strasburg ve Marsilya yönünden tekrar uçmak yerine Alplerde çarpışmak zorunda bıraktığı düşünülüyor.



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Uçakta 8 yolcu ve 4 ekip üyesi bulunuyordu.

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Uçağın yolcuları 5 gün sonra kurtarılabilmişti.

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Yolcular acil durum radyo mesajıyla uçağın düştüğünü bildirmişlerdi.

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Ancak uçak buzulların ve karın arasında kalmıştı.

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Kazadan tam 72 yıl sonra İsviçre'de standardın üzerindeki sıcak hava uçağın büyük kısmının tekrar gün yüzüne çıkmasına sebep oldu.

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Amerikan jeti, yaklaşık 280 kilometre hızla buzula çakılmıştı.

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İsviçreli bilim insanları, 2050 yılında İsviçre Alpleri'ndeki çoğu buzulun yok olacağını ifade ediyor.

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Venedik Vampirleri Bulunan bu cesetlerin ağzında taş vardı. Bu da cesetlerin öldükten sonra canlanıp birilerini ısırmasını engellemek içinmiş.

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İlk duş İzmir'deBergama antik kentinde tarihin ilk duş sistemi bulundu. Dünya üzerinde duş sistemini ilk kez Yunan İmparatorluğu'nun kullandığı ortaya çıktı.

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Ahşap tahtadaki yazılar.Paskalya Adası'nda bulunan bu tablet, üzerinde pek çok bilgiyi barındırıyor. Fakat ne yazık ki bu dili okuyabilen son kişi 1900'lerde öldü.

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Leonardo da Vinci'nin robotu 1950'de bulunan bu robot, tam olarak insan gibi hareket edebiliyor.

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Knossos'ta bulunan modern saray Bu sarayda üstten ve yerden ısıtma bulunuyor. Bilim insanları yaptıkalrı çalışmalar sırasında binanın özel silindirler ile ısıtıldığını fark ettiler.

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Kimyasal silah Roma ve Pers zamanından kalma bir tünelde bulunan yüzlerce insan iskeleti o kişilerin tünelde hapsedildiğini düşündürüyordu. Fakat gerçek sonradan ortaya çıktı. Karşı taraf tünele kükürt gazı doldurarak insanların ölümüne neden olmuştu.



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Peru'da çalışmalarını sürdüren arkeologlar bu pençeleri bir mezarda buldu. Moçe uygarlığı tarafından 1.500 yıl önce yapılmış olduğu tahmin edilen bu pençeler, dövüş gösterilerinde kullanılıyor olabilirdi.

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Turin Kılıfı Torino örtüsü olarak bilinen bu örtü, bilinene göre İsa çarmıha gerildiğinde onun vücuduna sarılmıştı. Bilim dünyası ise bu örtü üzerindeki desenin bir yüz olduğunu ifade ediyor.

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Kuzey Amerika'daki Vikingler L'Anse aux Meadows adındaki bu yer, Amerika'nın keşfinden çok daha önceye dayanıyor. Kalıntılar ise Vikingler'i gösteriyor.

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Meksika'nın başkentinde arkeologlar büyük bir keşfe imza attı.

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Aztek İmparatorluğu'ndan kalma 676'dan fazla kafatasını buldu.

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Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu yüzlerce kişinin, o dönemdeki 'kurban' ritüeli için öldürüldüğü düşünülüyor.

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Arkeologlar, bugünkü Meksiko City'nin merkezinde yer alan Aztek İmparatorluğu'nun başkenti Tenochtitlan'daki bir tapınakta 676'dan fazla kafatası keşfetti.

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Yüzlerce yıllık insan kafalarının kadın ve çocuklara ait olduğunu açıkladı.

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Uzmanlar bulunanların, onbinlercesinden sadece ufak bir parça olduğu görüşünde. Aztekler'in, adeta bir kule gibi görünen kafatası mezarındaki insanları 'güneşe hediye etmek için' 'adak olarak' feda ettikleri, bunun için ayin yaptıkları biliniyor.

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Devasa yapının düşmanların içine korku salmak ya da mahkumlara göz dağı vermek amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

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Antropolog Bolanos, "Burada daha önceki bilgilerimizle açıklayamadığımız, kaydı olmayan bir şey olmuş. Bu kule bulunduğunda, ülkeyi işgal etmeye gelen İspanyol askerlerin kafataslarını bekliyorduk. Oysaki kafatasları kadın ve çocuklara ait. Bu, bölgemizde bir ilk" dedi.

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Kafataslarının Tzompantli'de halka açık bir şekilde sergilendikten sonra bölgeye getirildiği düşünülüyor.

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Kulenin tabanı henüz ortaya çıkarılamadı.

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