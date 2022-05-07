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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 16:47

Karıncaların bu görüntüsü şaşkınlık yarattı! Yaralanan karıncalara bakın ne yapıyorlar?

Karıncaların bu hali görenleri adeta şaşkına çevirdi. Çalışkanlığı ile bilinen karıncaların ortaya çıkan görüntüleri 'yok artık' dedirtti. Bilim insanları konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. İşte çok konuşulan o görüntüler...

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