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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:56

Karınca yuvasına beton dökülünce ortaya çıktı! Gözlerinize inanamayacaksınız

Terk edilmiş karınca yuvasına beton döküldü sonrasında ortaya çıkan manzara araştırmacıları şoka uğrattı. Görüntüler dünya ile de paylaşıldı.

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