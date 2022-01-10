Karınca yuvasına beton dökülünce ortaya çıktı! Gözlerinize inanamayacaksınız

Terk edilmiş karınca yuvasına beton döküldü sonrasında ortaya çıkan manzara araştırmacıları şoka uğrattı. Görüntüler dünya ile de paylaşıldı.

Karınca yuvaları insanlık için hep merak konusu olmuştur.

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Bu çalışkan canlıların yuvaları bambaşka bir dünya gibi.