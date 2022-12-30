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TREND
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 11:31

Karınca yuvasına 10 ton beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir?

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler çıkan sonuca ise inanamadılar.

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