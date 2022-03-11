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TREND
Eklenme tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:17

Karganın şaşırtıcı zekası! Bulmacayı böyle çözdü

Karganın hayvanlar aleminin en parlak zekalarından birine sahip olduğu ortaya çıktı. Dr. Alex Taylor'ın hazırladığı 8 adımlık karmaşık bulmacayı '007' isimli karga zorlanmadan kısa bir sürede çözdü.

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