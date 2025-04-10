Kargaların bu sırrını hala çözülemedi! Öldükten sonra....

Alakargaların kendi türlerinden bir kuşun ölümünü diğerleriyle paylaşılması gereken bir durum olarak gördükleri anlaşılıyor. Zürafa ve fil gibi bazı hayvanların ölen akraba üyelerinin cesedi çevresinde dolaştıklarını

belirleyen

bilim adamları, hayvanların da tıpkı insanlar gibi ölüm kavramına yabancı olmadıklarını ve hatta ''Yas'' tuttuklarını ileri sürüyor.