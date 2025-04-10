Kargaların bu sırrını hala çözülemedi! Öldükten sonra....

Popular Science'in haberine göre bilim insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?
Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.
Anekdotal raporlarda bazen cesedi gömercesine üstüne çeşitli nesneler, mesela dallar örttükleri söyleniyor.
Kargalar, en büyük düşmanları olan orman baykuşlarını gördüğünde de türdeşlerini uyarıyor. Çağrıyı duyup bir araya toplanan alakargalar, ortak düşmanlarının üzerine çullanıyor.
Alakargaların kendi türlerinden bir kuşun ölümünü diğerleriyle paylaşılması gereken bir durum olarak gördükleri anlaşılıyor. Zürafa ve fil gibi bazı hayvanların ölen akraba üyelerinin cesedi çevresinde dolaştıklarını
belirleyen
bilim adamları, hayvanların da tıpkı insanlar gibi ölüm kavramına yabancı olmadıklarını ve hatta ''Yas'' tuttuklarını ileri sürüyor.
Araştırmacı Mark Schwaıger ise kargaların zekasıyla alakalı şunları söylüyor: "Kargalar, eğitmeyi en çok sevdiğim kuşlar çünkü çok zekiler. Hatta sizden bile zeki olabilirler. Kuşlarımdan biri, başımı çevirdiğim anda belimdeki köpek mamasıyla dolu yem torbamı alıp kaçmayı öğrendi."