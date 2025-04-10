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TREND
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 11:22 |

Kargaların bu sırrını hala çözülemedi! Öldükten sonra....

Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız kargalar, sadece zeki olmalarıyla değil, aynı zamanda ölüm karşısındaki gizemli tepkileriyle de dikkat çekiyor. Popular Science'ın haberine göre, bilim insanları kargaların ölüm sonrası davranışlarını inceleyen kapsamlı bir araştırma yürüttü. Elde edilen veriler, bu kuşların sıradışı sosyal bağlara sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle bir karga öldüğünde çevresindekilerin verdiği tepkiler, hayret uyandırıcı düzeyde.

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