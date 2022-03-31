Kara mamba ve firavun faresinin inanılmaz savaşı! Ölüm kalım anı

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Dünyanın en zehirli yılanı olan kara mamba ve firavun faresinin inanılmaz savaşı görenleri hayrete düşürüyor...

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Tek bir ısırığı bir insanı dakikalar içerisinde öldüren kara mamba, ve iyi bir yılan avcısı olan firavun faresi karşı karşıya gelince ortaya bu görünütler çıktı...

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Av ile avcı karşı karşıya geldiğinde ise inanılmaz bir savaş yaşanıyor.

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Yılanın etrafında dolaşan firavun faresi bir an kontrolü kaybetse de çabuk toparlıyor ve yılanın karşısına yeniden çıkıyor...

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Dünyanın en zehirli yılanı, bu çevik ve cesur fare karşısında daha fazla direnemiyor ve pes ediyor...

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Ve Firavun faresiyle arasında geçen yaşam savaşını kaybeden taraf yılan oluyor.

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