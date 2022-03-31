Kara mamba ve firavun faresinin inanılmaz savaşı! Ölüm kalım anı

Dünyanın en zehirli yılanı olan kara mamba ve firavun faresinin inanılmaz savaşı görenleri hayrete düşürüyor...
Tek bir ısırığı bir insanı dakikalar içerisinde öldüren kara mamba, ve iyi bir yılan avcısı olan firavun faresi karşı karşıya gelince ortaya bu görünütler çıktı...
Yılanın etrafında dolaşan firavun faresi bir an kontrolü kaybetse de çabuk toparlıyor ve yılanın karşısına yeniden çıkıyor...
Dünyanın en zehirli yılanı, bu çevik ve cesur fare karşısında daha fazla direnemiyor ve pes ediyor...