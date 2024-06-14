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TREND
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 07:21

Kapadokya'da semalarında Jandarma broveli sıcak hava balonu süzüldü

Jandarma broveli sıcak hava balonu Kapadokya'da semalarında süzüldü

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