Kapadokya'da semalarında Jandarma broveli sıcak hava balonu süzüldü

Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlamaları dolayısıyla, Nevşehir'de sıcak hava balonu üreten firma tarafından üzerinde "jandarma brövesi" ile "185. yıl" logosu yer alan balon tasarlandı.

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Jandarma tarafından paylaşılan bilgi notunda, UNESCO Dünya Mirasları Listesindeki Kapadokya'da yıl dönümü etkinliklerinin coşkulu şekilde gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Varlığını devletine ve milletine adayan, gücünü milletinin kendisine duyduğu güven ve sevgisinden alan, vatanın her köşesine devletin kudretini, adaletini ve merhametini götüren Jandarma Teşkilatı, milletinin hizmetkarı, vazifesinin kölesi olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.