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TREND
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:02

Kapadokya'da 15 Temmuz! Balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Kapadokya'da sıcak hava balonları Türk bayrakları ve posterlerle uçtu