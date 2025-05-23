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TREND
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 11:17 |

Kanserin en büyük düşmanı! İşte merak edilen 'Altın Süt' tarifi

Altın süt, zerdeçaldan yapılan lezzetli bir içecektir ve tüm aileniz için sağlık açısından birçok faydası vardır. Altın süt tarifindeki iki ana malzeme, sarı bir macun yapmak için suyla birleştirilen zerdeçal ve karabiberdir.

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