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TREND
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:20

Kan donduran test! Yılan zehrinin insan kanına olan şaşırtıcı etkisi

Öldürücü etkiye sahip kobra yılanının zehri üzerinden yapılan test görenleri korkuttu. Türkiye'de de azımsanmayacak kadar çok zehirli yılan var. Yılan zehrinin zararlarının ne boyutta olduğunu bilmeyen birçok kişi, bu durumu umursamıyor. Kobra yılanı zehriyle ilgili yapılan testin sonuçları tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İnsan kanı üzerine dökülen yılan zehrinin yaptığı etki adeta kan dondurdu.

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