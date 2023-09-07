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TREND
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2023 Perşembe 11:37

Kahvenin peşinde dünya turu

Kenya'nın Nandi vilayetine bağlı Tindiret bölgesindeki çiftçiler, kahve hasadına başladı.

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