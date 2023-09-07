Kahvenin peşinde dünya turu

Dünyada petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ikinci ürün olan kahvenin tüketimi her geçen gün daha da artıyor.
Kenya'nın yüksek yaylalarında yetişen kahve, gövde olarak zengin ve ağır, asitlik açısından ise parlak ve kokulu bir aromaya sahiptir.
Kenya`nın iklimi, K7, Blue Mountain, Batian, Ruiru 11 ve SL serisi gibi aromalarıyla ünlü kahve çeşitlerinin yetişmesine olanak sağlıyor.
Çiftçiler, topladıkları kahve çekirdeklerini temizleyip üstünde biriken zararlı maddelerden arındırıyor.
Kahve üreten Kenyalı çiftçiler, zaman zaman çalışmalarına ara verip ürettikleri kahveyi yudumluyor.
Kahve üreten Kenyalı çiftçiler, zaman zaman çalışmalarına ara verip ürettikleri kahveyi yudumluyor