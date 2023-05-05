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TREND
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 14:07

Kafasından çıkanlar doktoru bile şaşırttı! 20 yıl onunla yaşamış

Fenomen doktor Dr. Pimple yine ilginç bir operasyona imza attı. Youtube kanalında gerçekleştirdiği operasyonların görüntülerini yayınlayan doktorun videoları milyonlarca kez izleniyor. İşte Fenomen doktor Dr. Pimple'ın sıra dışı operasyonlarından bir kaçı...

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