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TREND
Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:21 |

Kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydası saymakla bitmiyor

Limonun sayısız faydasında kabuğunun da etkisi var. Uzmanlar bu mucizevi besinin faydalarını da anlattı.

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