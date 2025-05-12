Kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydası saymakla bitmiyor

Genelde limon kabuğu, pasta ve kek yaparken aroma katması için kullanılır.
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Limon kabuğunu, pasta ve kek dışında kullanmayarak onun tüm yararlarını çöpe atıyoruz.
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Aslında limon kabuğunun o kadar çok faydası var ki, bu faydaları bilseniz kabukları çöpe atmaktan vazgeçersiniz.
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Cilt kanseri riskini önler:
Yapılan bir araştırmada, limon kabuklarında bulunan "D-Limonene" adlı maddenin çok güçlü bir cilt dostu olduğu belirlenmiştir.
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Limon kabuğundaki bu madde tümör gelişimini engelleyerek cilt kanseri riskini önemli ölçüde düşüren bir bileşendir.
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Amerika'da yılda 200.000'den fazla insan cilt kanserine yakalanıyor.
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Bu sorun son yıllarda ülkemizde de çok artış göstermeye başladı.
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Cilt kanseri, güneşin parladığı her yerde kendini gösterebilir.
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Yüzünüzde, kulaklarınızda, ellerinizde ve dudaklarınızda oluşabilir.
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Limon kabuğundaki "D-Limonene" sayesinde bu riski düşürmek sizin elinizde.
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Kalbi rahatlatır:
Limon kabuğu aynı zamanda sinir sisteminize olumlu etki yapar, bakterileri öldürür ve kalbi rahatlatır.
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Yapılan bir çalışmada, kadınların yumurtalık kanseri riskini de düşürdüğü ortaya konmuştur.
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Limon kabuklarının bu özelliği içeriğinde bulunan polifenollerden kaynaklanmaktadır.
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Karaciğere yararlıdır:
Özellikle alkol alanlar için olmazsa olmazlardandır.
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Karaciğer ve safra kesesine yararlıdır, mide asiditesini giderir ve balgam söktürücü etkisi vardır.
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Ağız Sağlığına İyi Gelir:
C Vitamini eksikliği diş eti iltihabı, diş etlerinde kanama ve iskorbüt gibi ağız problemlerine yol açar.
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Limon kabuğu ise C vitaminin yanı sıra ağız sağlığımızda önemli etken olan sitrik asit içerir.
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Dolayısıyla ağız sağlığımıza bağlı olarak dişetleri ve dişlerimizde oluşabilecek rahatsızlıklara karşı limon kabuğu doğal bir önleyici gıdadır.
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Metabolizmayı Canlandırır ve Zayıflatır:
Limon kabuğunda bulunan bileşenlerden birisi de kilo vermeye yardımcı olan pektin adlı bileşendir.
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Bu bileşen kilo almamıza sebep olan şeker emilimini azalttığından limon kabuğu yemek kilo vermemize de yardımcı olur.
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Kemikleri Güçlendirir:
Sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmanın yolu yeterli miktarda kalsiyum almaktan geçer.
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Limon kabuğu ise kemik sağlığımızda önemli rol oynayan C vitaminin yanı sıra kalsiyum da içermektedir.
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Böylece limon kabuğunun kireçlenme olarak bilinen ostreoartrit hastalığına, eklemlerde iltihaplanma olarak bilinen kronik poliartrit hastalığına, romatizmaya bağlı eklem ağrılarına, kemik zayıflığına ve kemik erimesine karşı belirgin şekilde iyi geldiği gözlemlenmiştir.
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Kolesterolü Düşürür:
Limon kabuğu vücudumuzda kolesterolü düşürdüğü için kalp sağlığımız içinde faydalıdır.
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Önemli miktarda potasyum içermesinden dolayı kan basıncını düzenleyicidir.
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İçeriğinde bulunan doğal bir kimyasal olan polifenol bileşeni sayesinde limon kabuğu kötü kolesterol olarak da bilinen LDL kolesterolünü düşürmeye yardımcı olur.
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İçeriğindeki C ve P vitaminleri kan damarlarını temizler, şeker hastalığından kaynaklanan kalp hastalıklarına ve diğer kalp rahatsızlıklarına iyi gelir.
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Nasıl tüketmeli?
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Limon kabuklarını yemeklere az miktarda katabilirsiniz
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Kabukları çayınıza ilave ederek çayı lezzetlendirebilirsiniz.
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Makarna sosuna limon kabuğu rendesi eklemek iyi bir alternatif olabilir.
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Rendelediğiniz limon kabuklarını salatanıza, yaptığınız keklere ve kurabiyelere de ekleyebilirsiniz.