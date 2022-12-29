İzledikçe keşke benim de böyle arkadaşlıklarım olsaydı dedirten 5 dostluk dizisi

Yeşil Deniz'in geri dönüşünü açıklaması sonrası eski dostluk ve arkadaşlık dizileri yeniden gündem olmaya başladı. Bir zamanlar ekranda yer alan ve herkesin büyük beğeni gösterdiği dostluk, arkadaşlık dizilerini galerimizde derledik.

Yeniden çekilmesi oldukça çok istenen dizilerden biri olan Yedi Numara'da; üniversitede okuyan ve Vahit ile Zeliha çiftinin apartmanlarında kiracı olarak yaşayan 7 gencin kardeşlikleri ve aile olma hikayelerini konu alıyordu.

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2 - YEŞİL DENİZ





Yeniden başlayacağı haberleri ile seyircisini mutlu eden Yeşil Deniz'de de; Omuz Omuza dizisindeki gibi, çocuk yaştan bu yana arkadaş olan dört gencin kardeşlikleri konu alınıyordu.





Bu dizide de tam olarak Omuz Omuza'da olduğu gibi izleyen her genç, kendisiyle bir karakteri özdeşleştiriyordu.