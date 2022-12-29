İzledikçe keşke benim de böyle arkadaşlıklarım olsaydı dedirten 5 dostluk dizisi

Yeşil Deniz'in geri dönüşünü açıklaması sonrası eski dostluk ve arkadaşlık dizileri yeniden gündem olmaya başladı. Bir zamanlar ekranda yer alan ve herkesin büyük beğeni gösterdiği dostluk, arkadaşlık dizilerini galerimizde derledik.
1 - YEDİ NUMARA
Yeniden çekilmesi oldukça çok istenen dizilerden biri olan Yedi Numara'da; üniversitede okuyan ve Vahit ile Zeliha çiftinin apartmanlarında kiracı olarak yaşayan 7 gencin kardeşlikleri ve aile olma hikayelerini konu alıyordu.
2 - YEŞİL DENİZ
Yeniden başlayacağı haberleri ile seyircisini mutlu eden Yeşil Deniz'de de; Omuz Omuza dizisindeki gibi, çocuk yaştan bu yana arkadaş olan dört gencin kardeşlikleri konu alınıyordu.
Bu dizide de tam olarak Omuz Omuza'da olduğu gibi izleyen her genç, kendisiyle bir karakteri özdeşleştiriyordu.
3 - OMUZ OMUZA
Henüz çocuk yaşlarından itibaren tanışıp birbirleri ile kardeşlik derecesinde yakınlık kuran dört kadının hikayesini anlatan Omuz Omuza'da; Nisan, Firdevs, Sevilay ve Halide'nin dostlukları, o dönem pek çok kız çocuğu ve genç kız tarafından sevilmişti. Ve herkes bir karakteri kendisiyle özdeşleştirmişti.
4 - KUZENLERİM
Kuzen olmak demek kardeş olmak demektir düşüncesini içimize iyiden iyiye işleyen bir diziydi Kuzenlerim. Üniversite okuyan kuzenlerin, birlikte yaşaması ve hikayelerini konu alan dizi sonrası pek çok üniversite okuyan kuzen, aynı evde beraber yaşama hayalleri kurmaya başlamışlardı.
5 - HAYAT BİLGİSİ
Lise dizilerinin en unutulmazı olarak kabul edilen Hayat Bilgisi'nde yer alan sınıf, o dönem ortaokul ve lise okuyan pek çok çocuk ve gencin sahip olmak istediği bir sınıf ve öğretmene sahipti.
Onların dostlukları ve Afet Öğretmen'in sahip çıkış şekli, oldukça beğeni topluyordu.