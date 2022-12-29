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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:33

İzledikçe keşke benim de böyle arkadaşlıklarım olsaydı dedirten 5 dostluk dizisi

Yeşil Deniz'in geri dönüşünü açıklaması sonrası eski dostluk ve arkadaşlık dizileri yeniden gündem olmaya başladı. Bir zamanlar ekranda yer alan ve herkesin büyük beğeni gösterdiği dostluk, arkadaşlık dizilerini galerimizde derledik.

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