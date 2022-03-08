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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 8 Mart 2022 Salı 11:26

İşte İstanbul'un karlar altında kaldığı görüntüler! 1987 yılında neler yaşandı?

İstanbul'a soğuk hava dalgası ve kar yağışı geri dönüyor. Sibirya'dan gelecek kar fırtınasının Karadeniz üzerinden giriş yaparak Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de etkili kar yağışına yol açacağı, kar kalınlığının kent merkezinde bile 30 santimi geçeceği uyarı yapıldı.

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