İşte dünyanın en değerli paraziti! Kilosu 140 bin dolar

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Yüzyıllar boyunca geleneksel Çin ve Tibet tıbbının temelini oluşturan tırtıl mantarı, dünyanın en değerli paraziti olarak alıcı buluyor.

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Nepal, Tibet, Hindistan ve Butan'ın uzak bölgelerinde her yıl sadece birkaç hafta ortaya çıkan tırtıl mantarının değeri bazı dönemlerde altının üç katına çıkarken, en değerli parazit için ödenen en yüksek bedel ise 2017 yılında kilogram başına 140 bin dolar (yaklaşık 1,2 milyon TL) olarak kayıtlara geçti.

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Güney Asya'da her yıl sadece belirli bir dönemde ortaya çıkan tırtıl mantarı, dünyanın en değerli paraziti olarak satılıyor.

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Yüzyıllar boyunca geleneksel Tibet ve Çin tıbbının temelini oluşturan tırtıl mantarı, kış uykusuna yatan tırtılın hücrelerine giren mantar hücreleri sonucunda oluşuyor.

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Daha sonra yılın belirli bir döneminde bitki halinde doğada ortaya çıkan tırtıl mantarı, Tibet, Nepal ve Himalayalar'daki bazı kasabaların geçimini sağlıyor.

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Nadir ortaya çıkan bu tür, şifa kaynağı olarak görülürken aynı zamanda fiyatıyla da dikkat çekiyor. New York'un Çin Mahallesi'nde gramı 30 dolara kadar satılan tırtıl mantarı, dünyanın en önemli satış sitelerinde 125 dolara kadar alıcı buluyor.

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Nepal, Tibet, Hindistan ve Butan'ın uzak bölgelerinde her yıl sadece birkaç hafta ortaya çıkan tırtıl mantarı, geleneksel tıp alanında yüzyıllar boyunca bağışıklık güçlendirici olarak kullanıldı.

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Fiyatı şeklinin düzgünlüğüne ve kalınlığına göre değişen tırtıl mantarının bedelinin bazı zamanlar altının üç katına çıktığı belirtilirken, mantar için ödenen en yüksek bedel ise 2017 yılında kilogram başına 140 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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Uzmanlar, büyüyen Çin ekonomisi ve bunun sonucunda harcanabilir gelirdeki artış nedeniyle 1990'larda ve 2000'lerde tırtıl mantarının değerinin fırladığını altını çizdi.

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Değerinin artmasıyla hasadında büyük bir patlama görülen tırtıl mantarının, Tibet Platosu ve Himalayalar'daki hane gelirinin yüzde 80'ini oluşturduğu belirtildi.

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Tibet Özerk Bölgesi'nde, toplayıcıların 2000'lerin başında 1980'lerde olduğundan üç kat daha fazla tırtıl mantarı çıkardığı bildirilirken Nepal'deki bir bölgenin ise, 2016 yılında 4,7 milyon dolar değerinde tırtıl mantarı topladığı belirtildi.

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Bu rakamın bölgenin yıllık gelirinin yüzde 12'sine karşılık geldiği bildirilirken son dönemdeki iklim değişikliğinin tırtıl mantarı seviyelerinde azalmaya neden olduğunun altı çizildi.