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TREND
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:47

İşte dünyanın en değerli paraziti! Kilosu 140 bin dolar

Yüzyıllar boyunca geleneksel Çin ve Tibet tıbbının temelini oluşturan tırtıl mantarı, dünyanın en değerli paraziti konumunda yer alıyor.

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