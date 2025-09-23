İstanbul'un gizli hikayesi! İşte o 25 semtin inanılmaz özelliği

Alibeyköy
Alibeyköy semti, adını Karesi Beyliği Emiri Gazi Evrenos Bey'in oğlu Ali Bey'den almıştır. Orhan Bey döneminde Osmanlı'ya bağlanan bölge Rumeli fetihlerinde önemli rol üstlenmiştir.
Arnavutköy
Bölgenin adı İlk Çağ'da "Hestai", Bizans döneminde "Promotu" ve "Anaplus"tu. Fatih Sultan Mehmet, Arnavutluk'u Osmanlı topraklarına dâhil edince bölgeye Arnavut göçmenleri geldi ve semtin adı "Arnavutköy" olarak kaldı.
Bakırköy
Bakırköy'ün adı Bizans döneminde "yedinci" anlamına gelen "Hebdomon" ile anıldı. Onlara göre bu isim dünyanın "0" noktası olarak kabul edilen milyon taşına denk geliyordu. Bölge, Osmanlı döneminde "Makri Köy" adlandırıldı.
Boyacıköy
Emirgan ile Baltalimanı arasında yer alan tarihi konaklarıyla ünlü semt adını, III. Selim'den almıştır. Sultan, Kırklareli'nden fes, şayak, aba benzeri kumaşları boyamak ve el sanatlarını yaymak için 40 kişilik aileyi bölgeye getirmiştir.
Çengelköy
Semtin ilk ismi, birinci köy anlamına gelen "Protos Diskos"tur. Evliya Çelebi, günlüklerinde bölgeyi şimdiki ismiyle yazmıştır.