İstanbul'un gizli hikayesi! İşte o 25 semtin inanılmaz özelliği

Çekmeköy

Çekmeköy semtinin ismiyle ilgili bilinen iki tane rivayet var. Bunlardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmed döneminde bölgenin yedi kardeş tarafından kurulması, diğeri ise avcılar tarafından vurulan hayvanların bölgeye çekilerek getirilmesinden gelir.