İstanbul'un en uzun mesafeli otobüs hattı! 500T'yi geride bıraktı

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500T otobüs hattı, İstanbul'da pek çok kişinin hafızasında olan bir hat. Çünkü uzun mesafeli sefer yapan 500T, trafikle birlikte daha da uzun süreli bir sefer haline dönüşebiliyor. Ancak İstanbul'daki bazı otobüs hatları, 500T'yi geride bırakıyor.

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İSTANBUL'UN EN UZUN MESAFELİ OTOBÜS HATTI İstanbul'da birçok uzun mesafeli otobüs hatları bulunuyor. Ayrıca söz konusu otobüs hatlarından en bilindik olanı, 500T olarak ön plana çıkabiliyor. Ancak 500T'yi geride bırakan 2 hat daha bulunuyor.



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İstanbul'un en uzun mesafeli otobüs hattının güzergahında toplam 82 durak bulunuyor. 500T otobüs hattının güzergahında ise toplam 77 durak bulunuyor. Ayrıca hem 500T, hem de 500T'yi geride bırakan 2 otobüs hattının detayları aşağıda yer alıyor.

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500T / TUZLA ŞİFA MAHALLESİ - CEVİZLİBAĞ 500T otobüs hattı, Şifa Sondurak durağından hareket ederek Cevizlibağ durağında seferini tamamlıyor. Ayrıca güzergahında toplam 77 durak yer alıyor. Tek yön sefer süresi ise 175 dakika olarak belirtiliyor.



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303B / MARMARA CEZAEVİ - OTOGAR 303B otobüs hattı, Marmara Cezaevi durağından hareket ederek Otogar durağında seferini tamamlıyor. Ayrıca güzergahında toplam 58 durak yer alıyor. Tek yön sefer süresi ise 198 dakika olarak belirtiliyor.

