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TREND
Eklenme tarihi: 9 Ekim 2023 Pazartesi 19:06

İstanbul'un en uzun mesafeli otobüs hattı! 500T'yi geride bıraktı

İstanbul'daki en uzun mesafeli otobüs hattı denildiğinde pek çok kişinin aklına 500T gelebiliyor. Çünkü İstanbul'daki trafikle beraber sefer süresi oldukça uzayabilen 500T, pek çok kişinin hafızasında uzun mesafeli olarak kalıyor. Ancak söz konusu hattı geride bırakan farklı otobüs hatları da bulunuyor. İşte detaylar…

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