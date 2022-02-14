İstanbul'u hiç böyle görmediniz! İşte tarih kokan fotoğraflar

1950 yılında İstanbul'un nüfusu.
Kadilli'den Rumelihisarı'na bakış. 1870
Cankurtaran'da Surdibi Evleri
1960'lar. Taksim Gezi Parkı
Arnavutköy Boğazı 1875 - 1880
Tophane'deki Ford Fabrikası
Sadabat Deresi - Kağıthane
1958'de Laleli Yokuşu böyle görünüyordu
Galatasaray Lisesi'nin hemen önü
Moda ve Yandan Çarklı Vapur
Vişnezade'de bulunan Taşlık. 1905
Eyüp Sultan caminin karşısındaki sandal limanı
Kanlıca'dan İstanbul manzarası
Piknik yapan insanlar. Tarihi belli olmayan bir fotoğraf.
Muazzam güzelliğiyle Ayasofya.
Unkapanı Köprüsü / 1910'lar.
Topkapı Sarayı 1. Avlu / 1920'ler
Şimdiki adıyla Sultanahmet Meydanı olarak bilinen At Meydanı. 1904
Valide Han ve Eirene Kulesi Manzarası. 1954
Dolmabahçe'deki Has Ahırlar
İstiklal Caddesi'nde atlı tramvay
Açık artırmayla yapılan ıstakoz satışı - 1930'lar
Üsküdar / Fıstıkağacı - 1950'ler.
Harbiye Açıkhava Tiyatrosu inşa ediliyor. 1946
Yedikule / Altınkapı - 1880'ler
Azapkapı / Eski Balık hali - 1970'ler
6-7 Eylül 1955 İstanbul Pogromu sonrası Tarlabaşı
Nişantaşı Ihlamur Yolu ve Ihlamur Kasrı
Sekbanbaşı Mescidi. Unkapanı SSK Binası'nın olduğu bölge
Artık orada olmayan Eyüp bostanları
Marmara Denizi'nde yakalanan dev köpek balığı Topçu Kışlası'nda sergileniyor
Şimdiki yerinde marina, otel ve AVM bulunan Ataköy Plajı
Aya İrini Kilisesi altında bulunan Sarnıç
Ayvansaray'da yer alan Toklu Dede Mescidi. Ancak kendisi yok olup gitti. İmar planlarında adı bile geçmiyor.
1927-1957 seneleri arasında yani Cumhuriyet kurulduktan sonra İstanbul'da yapılan arkeolojik kazıların fotoğrafları. Bu fotoğraf İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi arşivlerinde bulundu.
Aksaray'daki Vatan Caddesi (1950'li yıllar)
Salacak Plajı yol yapım çalışmaları ile yıkılıyor. (1965. Üsküdar)
Taksim Topçu Kışlası (1940)
Beyazıt Meydan düzenlemesi.
Eminönü ve Unkapanı birbirine bağlanıyor. (1958)
Haydarpaşa limanında yükleme yapılan bir İngiliz gemisi İstanbul (1923)
Arkeoloji müzesinde hastaneye çevrilen bir binada tedavi edilen Balkan Savaşı gazimiz
Sinanpaşa Camii'nin arkasından geçirilecek yolun planlaması. Ancak yol yapılmadı. (1957. Beşiktaş)
Eyüp sırtlarında su taşıyan çocuklar (1965)
Daha önce Şeref Stadı olarak kullanılan Çırağan Sarayı'nın bahçesine otel inşa ediliyor (1987-90)
Eminönü Meydanı'nı genişletmek için yapılan yıkımlar (1958)
Haşim İşcan Geçidi (Unkapanı Bisikletçiler Çarşısı) inşa ediliyor (1965)
Arnavutköy yangını (28 Nisan 1887)
Tophane Arabacılar Kışlası yol genişletme çalışması için yıkılıyor (1950'li yıllar)
Tophane Arabacılar Kışlası yıkılıyor (1957)
Eminönü'nde idam sehpaları (1909
Fındıklı'da yol genişletme çalışmaları (1950'li yılar.)
Sabotaj sonrası Haydarpaşa (1918)
Gönüllü itfaiyeciler, İstanbul, 1870'ler
Boğaz'da sandal sefası. 1891
Boğaz'da sandal sefası. 1891
Boğaz'da top atışı yapmaya hazır Türk Askerler.
Şimdiki Avcılar'a bağlı Ambarlı Köyü
San Stefano'da (Yeşilköy) bir çiftlik
Safraköy'de (Sefaköy) Rus askerleri.
Rus birlikler toplu fotoğraf çektiriyor. Florya civarı olmalı. İleride Yeşilköy Feneri ve sağ tarafta Adalar gözüküyor
Tarihi Küçükçekmece köprüsü ve çevresindeki Rus birlikler
Küçükçekmece Deresi kenarında Rus Askerler dinleniyor
Tophane'de bir trafik polisi (1960'lı yıllar)
Karaköy'den Süleymaniye ve Yavuz Selim'e bakış (1910'lu yıllar
Galata Limanı (1910'lu yıllar)
İstanbul'un ilk otomatik çöp kamyonu, Şişli - Hürriyet Tepesi civarında görev başında. (Ekim 1936)
Tahta bir köprünün üzerinden Bakırköy
Kemerburgaz'daki meşhur Uzun Kemer
İstanbul'un ilk sıhhi imdat otomobili, Yemiş semtinde bir vakaya müdahale ederken (1935
Silahtarağa Demiryolu Köprüsü. Günümüzde Fil Köprüsü olarak biliniyor
1960'lı yıllar. Migros kamyonu Etiler'de.
Yıl-1930-Yıkılan Taksim Stadında Klasik Müzik
1930'lu yıllar Ford'un Tophane'deki Otomobil Fabrikası
Cinci Meydanı'nda kurulan panayır alanı (1930'lu yıllar. Kadırga)
Rus gaz şirketinin, iş yerlerine ve bakkallara gaz dağıtan kamyoneti (1928)
Pera'da yangın. Alman Elçiliği ile İtayan Hastanesi arasında yaklaşık 1.000 ev kül oldu (26 Temmuz 1915)
Halıcıoğlu / Bademlik (1940) Musevi Mezarlığı'ndan Haliç'e bakış
Bakırköy (1920'li yıllar)
1.466.600 nüfuslu İstanbul. 1960'lı yıllarda İstanbul'a giriş kapısı olarak bilinen Topkapı