İstanbul'u hiç böyle görmediniz! İşte tarih kokan fotoğraflar

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1950 yılında İstanbul'un nüfusu.

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Kandilli

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Bayazıt Meydanı

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Kadilli'den Rumelihisarı'na bakış. 1870

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Cankurtaran'da Surdibi Evleri

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1960'lar. Taksim Gezi Parkı

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1940'larda Mecidiyeköy

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Arnavutköy Boğazı 1875 - 1880

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Piyerlot

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Yeşilköy

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Tophane'deki Ford Fabrikası

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Kadıköy Altıyol / 1941

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Sadabat Deresi - Kağıthane

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Salıpazarı Yokuşu

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Seraskerat

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1958'de Laleli Yokuşu böyle görünüyordu

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Unkapanı Atatürk Bulvarı

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Tramvaylar

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Galatasaray Lisesi'nin hemen önü

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Şişli

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Moda ve Yandan Çarklı Vapur

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Mahmutpaşa / 1928

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Vefa Kilise Cami / 1928

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Vişnezade'de bulunan Taşlık. 1905

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Eyüp Sultan caminin karşısındaki sandal limanı

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Taksim meydanı.

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Kağıthane dereboyu

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Kanlıca'dan İstanbul manzarası

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Piknik yapan insanlar. Tarihi belli olmayan bir fotoğraf.

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Muazzam güzelliğiyle Ayasofya.

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Unkapanı Köprüsü / 1910'lar.

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Topkapı Sarayı 1. Avlu / 1920'ler

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Şimdiki adıyla Sultanahmet Meydanı olarak bilinen At Meydanı. 1904

34 / 120

Karaköy / 1890'yı yıllar

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Valide Han ve Eirene Kulesi Manzarası. 1954

36 / 120

Dolmabahçe'deki Has Ahırlar

37 / 120

İstiklal Caddesi'nde atlı tramvay

38 / 120

Topkapı / 1910

39 / 120

Açık artırmayla yapılan ıstakoz satışı - 1930'lar

40 / 120

Üsküdar / Fıstıkağacı - 1950'ler.

41 / 120

Süleymaniye - 1970'ler

42 / 120

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu inşa ediliyor. 1946

43 / 120

Yedikule / Altınkapı - 1880'ler

44 / 120

Beşiktaş

45 / 120

Azapkapı / Eski Balık hali - 1970'ler

46 / 120

6-7 Eylül 1955 İstanbul Pogromu sonrası Tarlabaşı

47 / 120

Nişantaşı Ihlamur Yolu ve Ihlamur Kasrı

48 / 120

Sekbanbaşı Mescidi. Unkapanı SSK Binası'nın olduğu bölge

49 / 120

Artık orada olmayan Eyüp bostanları

50 / 120

Marmara Denizi'nde yakalanan dev köpek balığı Topçu Kışlası'nda sergileniyor

51 / 120

Galata surları

52 / 120

Şimdiki yerinde marina, otel ve AVM bulunan Ataköy Plajı

53 / 120

Maltepe Süreyya Plajı

54 / 120

Aya İrini Kilisesi altında bulunan Sarnıç

55 / 120

Ayvansaray'da yer alan Toklu Dede Mescidi. Ancak kendisi yok olup gitti. İmar planlarında adı bile geçmiyor.

56 / 120

1927-1957 seneleri arasında yani Cumhuriyet kurulduktan sonra İstanbul'da yapılan arkeolojik kazıların fotoğrafları. Bu fotoğraf İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi arşivlerinde bulundu.

57 / 120

Aksaray'daki Vatan Caddesi (1950'li yıllar)

58 / 120

Salacak Plajı yol yapım çalışmaları ile yıkılıyor. (1965. Üsküdar)

59 / 120

Eminönü Meydanı

60 / 120

Aksaray. 1950'li yıllar

61 / 120

Taksim Topçu Kışlası (1940)

62 / 120

Tophane (1950'li yıllar)

63 / 120

Beyazıt Meydan düzenlemesi.

64 / 120

Eminönü ve Unkapanı birbirine bağlanıyor. (1958)

65 / 120

Haydarpaşa limanında yükleme yapılan bir İngiliz gemisi İstanbul (1923)

66 / 120

Bozdoğan Kemeri - 1939

67 / 120

Arkeoloji müzesinde hastaneye çevrilen bir binada tedavi edilen Balkan Savaşı gazimiz

68 / 120

Sinanpaşa Camii'nin arkasından geçirilecek yolun planlaması. Ancak yol yapılmadı. (1957. Beşiktaş)

69 / 120

Eyüp sırtlarında su taşıyan çocuklar (1965)

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Daha önce Şeref Stadı olarak kullanılan Çırağan Sarayı'nın bahçesine otel inşa ediliyor (1987-90)

71 / 120

Eminönü Meydanı'nı genişletmek için yapılan yıkımlar (1958)

72 / 120

Eminönü Meydanı (1958)

73 / 120

Saraçhane 1965

74 / 120

Haşim İşcan Geçidi (Unkapanı Bisikletçiler Çarşısı) inşa ediliyor (1965)

75 / 120

Arnavutköy yangını (28 Nisan 1887)

76 / 120

Tophane Arabacılar Kışlası yol genişletme çalışması için yıkılıyor (1950'li yıllar)

77 / 120

Zeyrek - Fatih 1906.

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Tophane Arabacılar Kışlası yıkılıyor (1957)

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Eminönü'nde idam sehpaları (1909

80 / 120

Fındıklı'da yol genişletme çalışmaları (1950'li yılar.)

81 / 120

Sabotaj sonrası Haydarpaşa (1918)

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Gönüllü itfaiyeciler, İstanbul, 1870'ler

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Boğaz'da sandal sefası. 1891

84 / 120

Boğaz'da sandal sefası. 1891

85 / 120

Boğaz'da top atışı yapmaya hazır Türk Askerler.

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Çatalca Kalfaköy

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Şimdiki Avcılar'a bağlı Ambarlı Köyü

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Galatarya (Şenlikköy)

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San Stefano'da (Yeşilköy) bir çiftlik

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Safraköy'de (Sefaköy) Rus askerleri.

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Rus birlikler toplu fotoğraf çektiriyor. Florya civarı olmalı. İleride Yeşilköy Feneri ve sağ tarafta Adalar gözüküyor

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Büyük Halkalı köyü

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Tarihi Küçükçekmece köprüsü ve çevresindeki Rus birlikler

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Küçükçekmece Deresi kenarında Rus Askerler dinleniyor

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1910 İstiklal Caddesi

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Edirnekapı 1800'le

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Tophane'de bir trafik polisi (1960'lı yıllar)

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Karaköy'den Süleymaniye ve Yavuz Selim'e bakış (1910'lu yıllar

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Heybeliada (1934)

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Galata Limanı (1910'lu yıllar)

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İstanbul'un ilk otomatik çöp kamyonu, Şişli - Hürriyet Tepesi civarında görev başında. (Ekim 1936)

102 / 120

Tahta bir köprünün üzerinden Bakırköy

103 / 120

Sütlüce, 1964

104 / 120

Kemerburgaz'daki meşhur Uzun Kemer

105 / 120

İstanbul'un ilk sıhhi imdat otomobili, Yemiş semtinde bir vakaya müdahale ederken (1935

106 / 120

Silahtarağa Demiryolu Köprüsü. Günümüzde Fil Köprüsü olarak biliniyor

107 / 120

1960'lı yıllar. Migros kamyonu Etiler'de.

108 / 120

Gezi Parkı - 1940

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Yıl-1930-Yıkılan Taksim Stadında Klasik Müzik

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Yıl-1930-Vefa Bozası

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1930'lu yıllar Ford'un Tophane'deki Otomobil Fabrikası

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Ortaköy-Yıl-1944

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Cinci Meydanı'nda kurulan panayır alanı (1930'lu yıllar. Kadırga)

114 / 120

Edirnekapı (1905)

115 / 120

Rus gaz şirketinin, iş yerlerine ve bakkallara gaz dağıtan kamyoneti (1928)

116 / 120

Laleli (1900)

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Pera'da yangın. Alman Elçiliği ile İtayan Hastanesi arasında yaklaşık 1.000 ev kül oldu (26 Temmuz 1915)

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Halıcıoğlu / Bademlik (1940) Musevi Mezarlığı'ndan Haliç'e bakış

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Bakırköy (1920'li yıllar)