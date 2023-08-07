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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 11:39

İstanbul'daki gölde suların çekilmesiyle ortaya çıktı! Tarihi yol havadan görüntülendi

Türkiye'yi etkisi alan ‘Eyyam-ı Bahur' sıcakları nedeniyle suların çekildiği Terkos Gölü'nde ortaya çıkan tarihi yol havadan görüntülendi

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