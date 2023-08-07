İstanbul'daki gölde suların çekilmesiyle ortaya çıktı! Tarihi yol havadan görüntülendi

Türkiye'yi etkisi alan 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları nedeniyle İstanbul'da su tüketimi artarken, mega kentteki barajlar da kurumaya devam ediyor.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar su tüketimini de artırdı.

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Bu yıl beklenen yağışların da gerçekleşmemesi sebebiyle barajlardaki su seviyesi, olması gerekenin çok altında kaldı.