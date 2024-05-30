İspanya, Norveç ve İrlanda'nın kararı sonrası Filistin'i tanıyan ülke sayısı yükseldi! Peki hangi ülkeler tanımıyor? 2024 yılı güncel liste...

BM'YE ÜYE 193 ÜLKEDEN 142'si FİLİSTİN'İ TANIYOR
Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 142'si Filistin'i devlet olarak tanıyor.
Bu ay, BM Genel Kurulu'nun 193 üyesinden 143'ü, sadece devletlerin yapabileceği bir şey olan Filistin'in BM'ye katılması yönünde oy kullandı.
1988'de Filistin'i şu ülkeler tanıdı:
Cezayir, Bahreyn, Endonezya, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Fas, Somali, Tunus, Türkiye, Yemen, Afganistan, Bangladeş, Küba, Ürdün, Madagaskar, Malta, Nikaragua, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Zambiya, Arnavutluk, Brunei, Cibuti, Mauritius, Sudan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Mısır, Gambiya, Hindistan, Nijerya, Seyşeller, Sri Lanka, Namibya, Rusya, Belarus, Ukrayna, Vietnam, Çin, Burkina Faso, Komorlar, Gine, Gine-Bissau, Kamboçya, Mali, Moğolistan, Senegal, Macaristan, Cape Verde, Kuzey Kore, Nijer, Romanya, Tanzanya, Bulgaristan, Maldivler, Gana, Togo, Zimbabve, Çad, Laos, Sierra Leone, Uganda, Kongo Cumhuriyeti, Angola, Mozambik, Sao Tome ve Principe, Gabon, Umman, Polonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Botsvana, Nepal, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Butan, Batı Sahra.
2000'den 2010'a kadar çoğunluğu Latin Amerika'dan 12 ülke de Filistin'i devlet olarak tanıdı.
Bu ülkeler listesinde;
Brezilya, Arjantin, Bolivya, Ekvador, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Lübnan, Fildişi Sahili, Karadağ, Paraguay, Doğu Timor yer aldı.
2011'den bu yana Filistin devletini tanıyan ülkeler ve yönetimler listesi şöyle şekillendi:
Meksika, Saint Kitts and Nevis, Kolombiya, Saint Lucia, İsveç, Guatemala, Haiti, Vatikan, Tayland, Şili, Guyana, Peru, Suriname, Uruguay, Lesotho, Güney Sudan, Suriye, Liberya, El alvador, Honduras, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Dominika, Antigua and Barbuda, Grenada, İzlanda.
Bu yıl ise Filistin'i tanıyan ülkeler arasında Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ve Barbados da yerini aldı.