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TREND
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 20:52

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın kararı sonrası Filistin'i tanıyan ülke sayısı yükseldi! Peki hangi ülkeler tanımıyor? 2024 yılı güncel liste...

İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya'nın Filistin devletinin bağımsızlığını tanıyacağını açıklaması dünyanın gündemine girdi. Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 142'si Filistin'i devlet olarak tanıyor. Peki, Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler hangileri? İşte detaylar haberimizde...

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