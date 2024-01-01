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TREND
Eklenme tarihi: 1 Ocak 2024 Pazartesi 09:38

İsmini 'Enkaz' koyduğu kedi, ekibin can dostu oldu

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çok sayıda binanın yıkıldığı Nurdağı'nda, arama kurtarma çalışması yürüten Mardin İtfaiyesi ekibinin, bir enkazdan çıkardığı ve ismini 'Enkaz' koyduğu kedi, ekibin can dostu oldu.

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