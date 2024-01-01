İsmini 'Enkaz' koyduğu kedi, ekibin can dostu oldu

Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.
Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel, "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" başlığıyla iki kategori eklendi.
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulacak.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çok sayıda binanın yıkıldığı Nurdağı'nda, arama kurtarma çalışması yürüten Mardin İtfaiyesi ekibinin, bir enkazdan çıkardığı ve ismini "Enkaz" koyduğu kedi, ekibin can dostu oldu.